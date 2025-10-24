任天堂は10月24日、Nintendo Switch Online加入者向けのイベント「いっせいトライアル」を開催。週末限定で4週連続開催となる今回のイベント。第1弾はコナミより「パワフルプロ野球2024-2025」が遊び放題となる。

第1弾「パワフルプロ野球2024-2025」：10月24日12時～10月26日17時59分

第2弾「ディズニー イリュージョンアイランド ～ミッキー＆フレンズの不思議な冒険～」：10月31日12時～11月2日17時59分

第3弾「夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch」：11月7日12時～11月9日17時59分

第4弾「Hollow Knight（ホロウナイト）」：11月14日12時～11月16日17時59分

オリジナル選手を作成する「サクセス」や、監督になって甲子園優勝を目指す「栄冠ナイン」、ひとりの選手になってプロ野球人生を歩む「マイライフ」など、時間がいくらあっても足りないモードを多数収録！

「パワプロ」シリーズ30周年記念作品を、ぜひこの機会に堪能しよう。

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069626

