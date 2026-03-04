コナミデジタルエンタテインメントは3月4日、「パワフルプロ野球」（以下、パワプロ）シリーズ最新作となる『パワフルプロ野球2026-2027』（以下、パワプロ2026）を、Nintendo Switch／PlayStation 4を発売すると発表。また、パッケージ版の予約受付も開始している。

早期購入特典として、ゲーム内で使用できる「歴代オープニング曲」や「2026オープニング曲ブラバン」がもらえるほか、パワスピ・ポイントクラブと連携することでもらえるお得な特典もついてくるのでお見逃しなく。

発売日は、2026年6月11日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8470円、ダウンロード専売の「パワフルエディション」が1万670円だ。

世界一を決める「2026 World Baseball Classic™」の開催を記念して、今作では「World Baseball Classic™」をテーマにした特別な「サクセス」と「対決！レジェンドバトル」を収録。

「サクセス」では、プロ野球界にドラフト1位で入団した主人公を育成し、「2026 World Baseball Classic™」の日本代表入りをはたして世界一を目指す。大谷翔平選手のような“二刀流”選手を育成することも――？

「対決！レジェンドバトル」では、対戦相手として2026年の日本代表選手はもちろん、歴代の日本代表選手も当時のユニフォームを着用して登場する。

そして、大谷選手の能力値を初公開！ 今作の能力値はいかに……？ ダウンロード版の予約開始日やモードの詳細などは、続報を待ってほしい。

■「2026 World Baseball Classic™」開催を記念したモードやシナリオを搭載

●日本代表選手とともに練習を重ね、“世界一”の選手を育成しよう！

ストーリーを進めながらオリジナル選手を育成する「サクセス」モードに「2026 World Baseball Classic™」を舞台としたシナリオを収録。憧れの選手と練習し、高めあうことで発動できる“バディシステム”が搭載され、バディを組む選手次第で多彩な育成を楽しめる。

●「対決！レジェンドバトル」で「World Baseball Classic™」の歴代日本代表選手に挑もう！

歴代の日本代表選手や現役のプロ野球選手と1打席の真剣勝負をしながらオリジナル選手を育成。各ラウンドの5戦目に勝利をすると、倒した日本代表選手を獲得することができるほか、ボーナスステージでは各国の代表選手が出現する。勝ち進んで能力値を上げ、50人抜きを目指そう。

※画像は開発中のものです。

■今作の大谷選手の能力値はいかに……？

ゲームでも「2026 World Baseball Classic™」日本代表ユニフォームを着用！

●今作の大谷翔平選手の能力値を初公開！

投手の大谷選手は前作に引き続きオリジナル球種「スイーパー」を備え、球速は「164km/h」に。『パワプロ2026』に搭載されている投手の中でも最速クラスの数値となった。また、打者の大谷選手は「パワー」が「S98」となり、特殊能力には相手投手の能力を下げる「威圧感」が追加された。

※画像は開発中のものです。

【ゲーム情報】

タイトル：パワフルプロ野球2026-2027

ジャンル：野球・育成

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4

発売日：2026年6月11日

価格：

通常版：8470円（パッケージ版／ダウンロード版）

パワフルエディション：1万670円（ダウンロード版）

※PS4はダウンロード版のみ。

CERO：審査予定

