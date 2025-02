インティ・クリエイツは2月21日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売予定の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、PC(Steam)版の予約キャンペーンやパッケージ版の予約特典など、最新情報を公開した。

本作の発売日は、ダウンロード版が3月27日/パッケージ版が4月24日。価格は、ダウンロード版が4400円、パッケージ版の通常版が5940円/限定版が1万978円だ。

PC(Steam)版の予約キャンペーンを開始!

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のPC(Steam)版を、本日2025年2月21日の9時から予約開始した。予約期間に購入すると10%オフ、さらには、DLC「悪魔メイドのお仕事道具セット」が漏れなく付属するキャンペーンも実施中だ。この機会に、購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼Steamのページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3253630/_/

DLC「悪魔メイドのお仕事道具セット」とは?

悪魔メイドの姉妹、キリカとマーシャが普段から愛用するメイド道具「はたき」と「モップ」が手に入る。これらは専用のアクションを持つサブウェポンであり、探索やボス戦闘の攻略法を拡張することが可能だ。

【DLC概要】

DLC名:悪魔メイドのお仕事道具セット

配信日:2025年3月27日予定

価格:200円

※DLC購入でのみ入手が可能なアイテムです。インゲームでのドロップやショップなど、ほかの方法では入手できません。

※購入後はインゲームでの特定エネミーからのドロップアイテムに追加され、入手した2つを強化してくことが可能になります。

パッケージ版の予約特典A4クリアファイルの完成画を公開!

パッケージ版の通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが完成! 『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、魔王さまとキリカ、マーシャの3人の平穏なひとときを描いたイラストとなっている。

※画像は制作中のイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

「ハピネットゲームフェス~2025春の陣~」に出展決定!

2025年3月15日にベルサール秋葉原 1F Hallで開催する、ゲームの流通を担うハピネットがおくる、ゲームの祭典「ハピネットゲームフェス ~2025春の陣~」に、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』がプレイアブル出展決定。プレイした人には、直径56mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント!

また、豪華景品がゲットできる『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のタイムアタック大会も行う予定なので、ぜひ立ち寄ってみよう。

【イベント概要】

会場:ベルサール秋葉原 1F Hall、EVENTSPACE

日時:2025年3月15日 11時~18時

公式サイト:https://happinet-gamefes.com/

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.