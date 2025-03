インティ・クリエイツは3月13日、東京・秋葉原のベルサール秋葉原 1F Hallで開催する、ゲームの流通を担うハピネットが贈るゲームの祭典「ハピネットゲームフェス ~2025春の陣~」に、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』と『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』の2タイトルをプレイアブル出展すると発表。ハピネットゲームフェスの開催日時は、2025年3月15日11時~18時まで。

ゲームを遊んだ人には、対応する各タイトルの特製缶バッジ(直径56mm)の中から希望の1種をプレゼント。また、豪華景品がゲットできるタイムアタック大会とスコアアタック大会も行う予定だ。近隣の人や秋葉原に訪れた人は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

会場:ベルサール秋葉原 1F Hall、EVENTSPACE

日時:2025年3月15日11時~18時

公式サイト:https://happinet-gamefes.com/

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』出展内容

ゲームの序盤をプレイできる体験版を出展

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の序盤を、最大15分間体験できる体験版を試遊できる。一足早く試遊できるこのフェスでゲームをプレイした人には、「キリカ」と「マーシャ」に加え、悪魔ハンターの姉妹「神園しのぶ」と「神園真夜」の缶バッチ(全4種から選択)1個をプレゼント。

タイムアタック大会「悪魔ハンターの姉妹を誰よりも早く倒そう!」を開催

悪魔ハンターの姉妹「神園しのぶ」と「神園真夜」を、どれだけ早く倒せるかを競うタイムアタック大会を開催。上位3位に入賞した人には、公式イラストレーター伊東大典氏が描き下ろした、イラスト入りサイン色紙をプレゼント。

3種類の絵柄は、上位の人から順番に選択できる。ぜひ奮って参加しよう。なお、タイムアタック大会の開催時間は11時~17時となっており、入賞者が17時からの結果発表に不在だった場合は、賞品の授与がされない点は注意してほしい。

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』出展内容

GV(ガンヴォルト)の新スキルを体験できる体験版を出展

『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション』では、一作目と二作目「爪(ソウ)」のGVに新たなスキルが追加実装されている。

そのスキルを使用してプレイできる『蒼き雷霆 ガンヴォルト』のミッション「爆炎」と、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』のミッション「Holy Night XIII」のどちらかを、最大10分間体験できる体験版を試遊できる。

ゲームをプレイした人には、缶バッチ(全3種から選択)1個をプレゼント。

スコアアタック大会も開催

GVに新たなスキルが使用できる『蒼き雷霆 ガンヴォルト』のミッション「爆炎」を10分以内にクリアしたリザルトで、スコアアタック大会を開催。

1位の人には、公式イラストレーター畠山義崇氏が描き下ろした、イラスト入りサイン色紙をプレゼント。2位、3位の人にはシリーズディレクター津田祥寿氏、シリーズプロデューサー會津卓也氏のサイン入りぬいぐるみ「わんヴォルト」をプレゼントする。

なお、スコアアタック大会の開催時間は11時~17時となっており、入賞者が17時からの結果発表に不在だった場合は、賞品の授与がされない点は注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト トライアングル エディション

ジャンル:ライトノベル2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5

発売日:2025年7月24日予定

価格:

通常版:5940円(パッケージ版)

10周年記念コンプリートBOX:1万6280円(パッケージ版)

CERO:審査予定

