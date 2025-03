インティ・クリエイツは3月27日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム「グリム・ガーディアンズ」シリーズの最新作『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』のNintendo Switch/Playstation 5/PlayStation 4/PC(Steam)版を配信。価格は4400円だ。

本作のパッケージ版は、2025年4月24日に発売予定。こちらの価格は、通常版が5940円/限定版が1万978円となる。

ダウンロード版の配信を記念し、公式イラストレーターである伊東大典誌が描き下ろした発売記念壁紙を公式サイトで無料配布中。また、ゲーム内容が詳しくわかる第二弾紹介映像(ローンチトレイラー)も公開しているので、あわせてチェックしよう。

▼第二弾PV

https://youtu.be/2gTn32cqFMk

▼壁紙の配信ページはこちら

https://grimguardians.com/SotD/jp/special/special05.html

Nintendo Switch、PC(Steam)版ローンチセール情報

本日配信のダウンロード版『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』は、マイニンテンドーストア、および、Steamストアで10%オフのローンチセール中を実施中。ぜひこの機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

■Nintendo Switch版ローンチセール期間:2025年3月27日~4月23日

マイニンテンドーストア:https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000091055.html

■PC(Steam)版ローンチセール期間:2025年3月27日~4月9日

Steamストア:https://store.steampowered.com/app/3253630/_/

Nintendo Switch用ダウンロード版の既知の不具合について

前作『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ 体験版』のセーブデータが存在しているNintendo Switch本体でプレイした場合、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』が正常に起動しないことがある不具合を確認されているという。

現在、修正パッチの準備を行っているとのことなので、『グリム・ガーディアンズ デーモンパージ 体験版』のセーブデータを削除してプレイするか、修正パッチを待ってほしい。パッチの配信は、インティ・クリエイツの公式Xなどで告知するという。

インティ・クリエイツ公式X:https://x.com/GunvoltOfficial

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:配信中(2025年3月27日)

※Xbox Series X|S/Xbox One版は未定。

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.