Steam版『グリム・ガーディアンズ SotD』の体験版が「Steam Next Fest」で配信!

インティ・クリエイツは2月25日、現在開催中の「Steam Next Fest」にて、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の体験版を配信。本体験版を試遊できるのは、2025年3月4日午前2時59分(日本標準時)まで。

体験版はローカル2Pプレイに対応しており、物語の序盤、魔王ライゼノーグに討ち滅ぼされた魔王マクシムと、悪魔メイドの姉妹「キリカ」「マーシャ」の再出発を体験できる。この機会にぜひ体験して、気に入ったら予約してみてはいかがだろうか。

※この体験版のデーブデータは製品版に引き継げません。

ゲームの発売日は、ダウンロード版が2025年3月27日、パッケージ版が4月24日。価格はダウンロード版が4400円、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万978円だ。

Steam Next Fest期間:2025年2月25日午前3時(日本標準時)~3月4日午前2時59分(日本標準時)

Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/3253630/_/

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.