ローカル2Pプレイにも対応！
Steam版『グリム・ガーディアンズ SotD』の体験版が「Steam Next Fest」で配信！
2025年02月25日 15時15分更新
インティ・クリエイツは2月25日、現在開催中の「Steam Next Fest」にて、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』の体験版を配信。本体験版を試遊できるのは、2025年3月4日午前2時59分（日本標準時）まで。
体験版はローカル2Pプレイに対応しており、物語の序盤、魔王ライゼノーグに討ち滅ぼされた魔王マクシムと、悪魔メイドの姉妹「キリカ」「マーシャ」の再出発を体験できる。この機会にぜひ体験して、気に入ったら予約してみてはいかがだろうか。
※この体験版のデーブデータは製品版に引き継げません。
ゲームの発売日は、ダウンロード版が2025年3月27日、パッケージ版が4月24日。価格はダウンロード版が4400円、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万978円だ。
Steam Next Fest期間：2025年2月25日午前3時（日本標準時）～3月4日午前2時59分（日本標準時）
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3253630/_/
【ゲーム情報】
タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
ジャンル：探索アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
パッケージ版：2025年4月24日
ダウンロード版：2025年3月27日
価格：
パッケージ通常版：5940円
パッケージ限定版：1万978円
ダウンロード版：4400円
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ。
CERO：C（15才以上対象）
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