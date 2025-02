インティ・クリエイツは2月13日、「グリム・ガーディアン」シリーズの第2弾『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、限定版BOX用の描き下ろしイラストを公開するとともに、「キリカ」と「マーシャ」に立ちはだかる敵対魔王である「蓄宝魔王ドラニス 」の情報を明らかにした。

ゲームの発売日は、ダウンロード版が2025年3月27日、パッケージ版が4月24日。価格は、ダウンロード版が4400円、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万978円となる。

パッケージ限定版描き下ろしBOXデザイン発表!

オフィシャルイラストレーター伊東大典氏が描き下ろした、魔王マクシムの従者たちと、それに立ち向かう悪魔ハンターの姉妹が描かれた、壮観な限定版BOXのデザインを発表。

また、内包される3つの限定アイテムのデザインも確定したので、あわせて紹介しよう。パッケージ限定版は、数量限定製品となっているので、気になる人は早めに予約を!

①『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』設定資料集

オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏のデザインはもちろん、ドットスタッフがデザインした資料までも惜しみなく収載したフルカラー設定資料集。

②『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』サウンドトラックCD(2枚組)

ゲーム中の全BGMを収載したサウンドトラックCD。

③ 『キリカ×マーシャ』アクリルキーホルダー

姉妹チェンジの瞬間をドット絵で描き下ろした、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。

敵対魔王の紹介

蓄宝魔王ドラニス

(CV:眞渕ひかるさん)

魔界の覇権を虎視眈々と狙う、魔王たちのひとり。魔王マクシムとは先祖の代からの“古の盟約”を結ぶレッドドラゴン族の悪魔。金品財宝に目がなく、たとえそれが小さなコインだろうが、奪おうとする者に容赦はない。

蓄宝魔王ドラニスの居城「蓄宝城」

代々レッドドラゴン族が治める地下の領地。しかし、当代魔王ドラニスの興味が財宝にしかないためか、悪魔たちが勝手に住み着き、城内は荒れ果てている。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.