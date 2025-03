インティ・クリエイツは3月24日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用ソフト「グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク」について、Xbox Series X|S/Xbox One版の配信日を延期すると発表。

同社とマイクロソフトは協議を重ねてきたが、諸般の事情により、Xboxプラットフォーム以外のプラットフォームと、同日に発売することができない状況となったという。新たな発売日は決まりしだい発表するとのことなので、続報を待ってほしい。

そのほかのプラットフォームでの発売日は、ダウンロード版が2025年3月27日、パッケージ版が4月24日。価格はパッケージ通常版が5940円/パッケージ限定版が1万978円、ダウンロード版が4400円だ。

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

※Xbox Series X|S/Xbox One版は未定。

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.