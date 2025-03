インティ・クリエイツは3月5日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売予定の『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、同作の情報発信番組「グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #10」を配信すると発表。配信日時は、2025年3月12日21時より。

番組には、レギュラーとして若山なつみさん(キリカ役)と桜川真依さん(マーシャ役)が出演。ゲストに緑樹魔王クイーン・ガルデナス役の白浜灯奈乃さんを招き、ゲームの最新情報やイベント情報など、盛りだくさんの内容でお届け予定だという。

ゲームの発売日はダウンロード版が3月27日、パッケージ版が4月24日。価格はダウンロード版が4400円、パッケージ通常版が5940円、パッケージ限定版が1万978円だ。

【番組概要】

番組名:グリム・ガーディアンズ:デーモンチャンネル #10

日時:2025年3月12日21時~

出演:若山なつみさん(アイムエンタープライズ)/桜川真依さん(ヴィムス)

ゲスト:白浜灯奈乃さん(ヴィムス)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/ADsKFg0z8EY

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347181486

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.