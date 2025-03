インティ・クリエイツは3月20日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、PC(Steam)版の体験版を配信。

ゲームの発売日はダウンロード版が2025年3月27日/パッケージ版が4月24日で、対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。価格はパッケージ版の通常版が5940円/限定版が1万978円、ダウンロード版が4400円となる。

体験版では、物語の序盤――「蓄宝魔王ドラニス」に謁見するまでを遊ぶことが可能。本体験版は製品版にセーブデータを引き継げる。ここでドロップアイテムを収集しておくと、製品版の攻略に役立てられるのもポイントだ。

▼PC(Steam)の体験版はこちら

https://store.steampowered.com/app/3253630/_/

【ゲーム情報】

タイトル:グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク

ジャンル:探索アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:

Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:

パッケージ版:2025年4月24日

ダウンロード版:2025年3月27日

価格:

パッケージ通常版:5940円

パッケージ限定版:1万978円

ダウンロード版:4400円

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.