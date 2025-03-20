製品版にセーブデータが引き継ぎ可能！
Steam版『グリム・ガーディアンズ SotD』の体験版が配信開始！物語の序盤が楽しめる
2025年03月20日 00時00分更新
インティ・クリエイツは3月20日、悪魔と戦う2D横スクロールアクションゲーム『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』について、PC（Steam）版の体験版を配信。
ゲームの発売日はダウンロード版が2025年3月27日／パッケージ版が4月24日で、対応プラットフォームはNintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）。価格はパッケージ版の通常版が5940円／限定版が1万978円、ダウンロード版が4400円となる。
体験版では、物語の序盤――「蓄宝魔王ドラニス」に謁見するまでを遊ぶことが可能。本体験版は製品版にセーブデータを引き継げる。ここでドロップアイテムを収集しておくと、製品版の攻略に役立てられるのもポイントだ。
▼PC（Steam）の体験版はこちら
https://store.steampowered.com/app/3253630/_/
【ゲーム情報】
タイトル：グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク
ジャンル：探索アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：
パッケージ版：2025年4月24日
ダウンロード版：2025年3月27日
価格：
パッケージ通常版：5940円
パッケージ限定版：1万978円
ダウンロード版：4400円
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ。
CERO：C（15才以上対象）
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