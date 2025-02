日本ファルコムは2月14日、2012年にPlayStation Vita専用タイトルとして発売したアクションRPG『イース セルセタの樹海』をベースに、フルHDリマスターや高音質化、さらに新機能をプラスして大幅なアップグレードを遂げたNintendo Switch用タイトル『イース・メモワール -セルセタの樹海-』を発売すると発表。

発売日は2025年5月22日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4840円だ。

『イース・メモワール -セルセタの樹海-』について

シンプルかつ爽快なバトル、明快でドラマチックな物語、バトルを盛り上げる熱いBGMで、男女問わず国内外のユーザーから高い評価を受けるアクションRPG「イース」シリーズ。

2012年にPlayStation Vita専用タイトルとして発売され、後の『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』や『イースIX -Monstrum NOX-』のシステムの基礎を築いた『イース セルセタの樹海』が、HDリマスター&新機能追加によりグレードアップを遂げた『イース・メモワール -セルセタの樹海-』としてNintendo Switchに登場!

【Nintendo Switch版新機能】

ゲーム内すべてのBGMに新規アレンジVer.を追加。従来から人気のオリジナル版楽曲と新規アレンジ版の2タイプをいつでも切り替えることが可能なため、初プレイの人だけでなく、プレイ経験のある人でも「セルセタの樹海」の物語やバトルを新鮮な気持ちで楽しめる。

ストーリープロローグ

ゴールドラッシュに沸くロムン辺境の街キャスナン──

赤毛の青年が、鉱員や人足が行き交う中を彷徨っていた。

その肩が荒くれ者の鉱員にぶつかり、

因縁をつけられて、したたかに殴りつけられる。

「ここは一体どこなんだ?……僕は……誰だ?」

青年がつぶやいた、その直後のことだった。

「おい、アドル、アドルじゃないか!」

不意に声をかけてきたのは銀髪で偉丈夫と言ってもいい体躯の持ち主だった。

もちろん青年には見覚えがない。

風貌のわりに馴れ馴れしく、妙に軽薄な男は情報屋のデュレンと名乗った。

デュレンによると、どうやら自分の名前はアドル・クリスティンというらしい。

数週間前にこの街でデュレンと出会ったアドルは

地元の人間も滅多に踏み込むことのない《セルセタの樹海》へと旅立ち、

その後消息不明になっていたというのだ。

魔の領域と呼ばれる≪セルセタの樹海≫で一体自分に何が起こったのか?

何故自分は一切の記憶を失くしてしまったのか?

真相を確かめるため、アドルはデュレンとともに

禁断の地《セルセタの樹海》に再び挑む決意をするのだった――。

パッケージ版永久特典『リバーシブルジャケット』

『イース・メモワール -セルセタの樹海-』製品パッケージは裏面にオリジナルVer.のデザインを配したリバーシブルジャケット仕様。ジャケットを差し替えることで、PlayStation Vita版『イース セルセタの樹海』当時のパッケージを再現できる。

パッケージ版初回特典「イース・メモワール -セルセタの樹海- オリジナルサウンドトラック」

本作用に追加した新規アレンジBGMを全曲収録した、CD2枚組の限定オリジナルサウンドトラックを初回特典として用意。CD盤ジャケットも本作用のオリジナルデザインとなっている。

※『イース・メモワール -セルセタの樹海- オリジナルサウンドトラック』CD盤単品での販売予定はございません。あらかじめご了承ください。

ダウンロード版は予約購入で「10%オフ」!

『イース・メモワール -セルセタの樹海-』ダウンロード版は、ニンテンドーeショップでの予約開始当日から発売日前日の2025年5月21日23時59分までの期間、10%オフの特別価格で予約購入できる期間限定セールを実施。

【10%オフセール対象期間】

2025年5月21日23時59分まで

【ゲーム情報】

タイトル:イース・メモワール -セルセタの樹海-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nitendo Switch

発売日:2025年5月22日

価格:4840円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

