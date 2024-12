日本ファルコムは12月19日、「イース」シリーズ最新作「イースX -Proud NORDICS-(プラウドノーディクス)」を、2025年に発売すると発表した。

本作は、2023年にNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトルとして発売したアクションRPG「イースX -NORDICS(ノーディクス)-」に、新規要素を追加したもの。

新たな冒険の舞台である巨大島“エーランド島”。その人跡未踏の地には数々の遺構が存在するという。また、特殊能力「マナアクション」の追加や新規ボス、マナライドレース、凶敵が待ち受ける闘技場でのバトルなど、やり込み要素もさらに充実しているとのこと。

「イースX -NORDICS(ノーディクス)-」は、シリーズ35周年記念作品として発売された最新ナンバリングタイトル。赤毛の冒険者アドルと海賊姫カージャ2人による攻防一体の「クロスアクション」や、船を用いた海上戦闘、大海原で未知の島々を探索する冒険要素など、すでにユーザーから高い評価を得ている作品だ。

「誇り(Proud)を胸に、新たな冒険の舞台へ!!」をキャッチコピーにして、新たな物語を展開する「イースX -Proud NORDICS-(プラウドノーディクス)」。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -Proud NORDICS-(プラウドノーディクス)

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:未定

発売日:2025年

価格:未定

CERO:審査予定

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switch は任天堂株式会社の商標です。

※“PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※画面はすべて開発中のものです。