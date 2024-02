日本ファルコムは2月2日、アクションRPG「イース」シリーズ屈指の名作と評される『イース -フェルガナの誓い-』にHDリマスターを施し、さらなる追加要素をプラスしたPlaystation 5/PlayStation 4用『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』を、2024年5月23日に発売すると発表した。価格は、パッケージ版・ダウンロード版ともに4840円。

・公式サイト

https://www.falcom.co.jp/ysf/

永久特典『リバーシブルジャケット』

Playstation 5/PlayStation 4 用『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』パッケージ版は裏面にクラシックVer.のデザインを配した、リバーシブルジャケット仕様。差し替えることで、PC版/PlayStation Portable版『イース フェルガナの誓い』ユーザーに馴染み深い当時のパッケージを再現できる。

初回特典「ミュージック・フロム・イースIII」復刻リパッケージ版

『イース・メモワール フェルガナの誓い』の原作となるPC-8801版『ワンダラーズ・フロム・イース(イースIII)』の全楽曲を収録した、現在は入手困難なサウンドトラックを復刻。

収録楽曲はそのままに、今回の復刻にあわせて新たにリパッケージ版としてジャケット&CDレーベルをデザインした貴重なアイテムとなっている。

※永久特典および初回特典はPlayStation 5/PlayStation 4『イース・メモワール -フェルガナの誓い-』パッケージ版の特典となりますので、あらかじめご了承ください。

ダウンロード早期購入特典

「ミュージック・フロム・イースIII」デジタルサウンドトラック

2024年5月23日~6月19日の期間にダウンロード版製品を購入した場合、原作『ワンダラーズ・フロム・イース(イースIII)』の楽曲を完全収録した「ミュージック・フロム・イースIII」のデジタルサウンドトラックが特典となる。

※収録楽曲はパッケージ版初回特典と同じ内容になります。

『イース・メモワール –フェルガナの誓い-』について

“深化”したアクションRPG――

『イース フェルガナの誓い』の決定版がPlayStation 5/PlayStation 4に登場! 2010年にPlayStation Portable(以下、「PSP」)版として発売され、アクションRPG「イース」シリーズの中でも屈指の名作として高い評価を受ける「フェルガナの誓い」が、HDリマスター&新規要素追加でさらなるグレードアップ!

▼イベントシーンフルボイス&冒険家アドルに専用ボイス追加!

総勢30名以上の全キャラクターによるボイスイベントに加え、主人公アドル・クリスティン(CV:梶裕貴さん)にも専用ボイスを実装! 銀河万丈さんによるナレーションとあわせて、物語をよりドラマチックに演出する。

▼新規ビジュアル追加!旧バージョンとの切り替えも可能

劇中の全キャラクターイラストを「リファインVer.」として新規描き起こし! PC版やPSP版で採用されていた「クラシックVer.」も収録しているため、プレイヤーの好みに応じてゲームプレイ中もグラフィックを変更できる。

▼HDリマスター&高音質化

PS5/PS4にあわせてHDリマスター化した本作。PSP版からHD画質へのアップグレードでより鮮やかなグラフィック表現を実現しているほか、BGM、各種SEも高音質化されている。

▼サウンドは3種類の切り替えに対応

PC版『イース -フェルガナの誓い-』で採用された「オリジナル版」のほか、元祖「PC-8801版」「X68000版」の3種類からゲーム内BGMを選択可能。

▼ハイスピードモード搭載&初心者向けのサポート機能に対応

フィールド移動~バトルを1.5倍/2.0倍に変更できる「ハイスピードモード」を標準機能として搭載。ワンボタンでいつでも切り替え可能で、より快適なゲームプレイを実現している。

また、高所から落下してしまってもノーダメージで即復帰可能な「Not Fall」機能など、アクションゲーム入門者向けの各種サポート機能も搭載。

まだ本作に触れたことのない人は、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:イース・メモワール –フェルガナの誓い-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年5月23日

価格:4840円(パッケージ/ダウンロード)

CERO:B(12歳以上対象)

© 2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。