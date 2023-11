日本ファルコムは11月2日、発売中のNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『イースX -NORDICS(ノーディクス)-』について、プロローグ~第III部・テルミナ島編までをプレイ可能な『イースX -NORDICS- 体験版』をニンテンドーeショップおよびPlayStation Storeにて配信開始したと発表。

『イースX -NORDICS- 体験版』について

『イースX -NORDICS- 体験版』は、「プロローグ」~「第III部」テルミナ島編まで、劇中のサブイベントややりこみ要素も含めてたっぷりと楽しめる内容となっている。

若き冒険家アドル・クリスティンと海賊姫カージャ・バルタ。大小さまざまな島が点在する多島海・オベリア湾を舞台にした冒険心あふれる物語や、スピーディなソロモードと攻防一体のコンビモードを瞬時に切り替えながら戦う新バトルシステム「クロスアクション」など、“アクションRPGとしての楽しさ”を詰め込んだ「イース」シリーズ最新作を、ぜひこの機会に楽しもう。

なお、体験版で作成したセーブデータは『イースX -NORDICS-』製品版でも利用可能。セーブデータを引き継ぐことで「第III部」ボス戦以降の物語をそのまま楽しめる。

※『イースX -NORDICS- 体験版』では追加コンテンツをご利用いただくことができません。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:イースX -NORDICS(ノーディクス)-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2023年9月28日)

価格:

パッケージ通常版:8580円

ダウンロード通常版:8250円

《アドル・クリスティン》Edition:1万2100円(パッケージ版)

CERO:C(15歳以上対象)

