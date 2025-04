日本ファルコムは4月14日、アクションRPG「イース」シリーズについて、『イースVIII -Lacrimosa of DANA-(ラクリモサ・オブ・ダーナ)』および『イースIX -Monstrum NOX-(モンストルム・ノクス)』のPlayStation 5版を発売すると発表。発売日は2025年7月31日、価格はパッケージ版が各5280円、ダウンロード版が各4840円だ。

▼PlayStation 5版『イースⅧ』『イースⅨ』商品ページ

https://www.falcom.co.jp/ys8-ys9_ps5

『イースVIII』ウェブ限定CM(PS4版)

『イースIX』デモムービー(PS4版)

『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』について

絶海の孤島《セイレン島》を舞台に、若き冒険家アドル・クリスティンと謎の少女ダーナによる壮大な物語を描く「イース」ナンバリングタイトル第8作。

アドルとダーナ、二人の主人公によって展開するストーリーや、漂流者とともに拠点を発展させていく「漂流村」、漂流者たちの能力や防衛設備を駆使して拠点を守り抜く「迎撃戦」など、独自の要素が注目を集め、ロングセールスで販売本数70万本を突破。

現在も各プラットフォームで販売本数を伸ばし続けている。

『イースIX -Monstrum NOX-』について

“監獄都市”と呼ばれる巨大な街を舞台に、冒険家アドル・クリスティンと異能を持つ《怪人(モンストルム)》たちが監獄の謎に挑む「イース」ナンバリングタイトル第9作。

「瞬間移動」「滑空」「壁駆け」「潜行」など、怪人たちの特殊能力「異能アクション」による縦横無尽なフィールド探索、アドルと黒衣の女性・アプリリスを中心に展開するミステリアスなストーリー展開が好評に。

『イースVIII -Lacrimosa of DANA-』同様、北米・欧州・オセアニア・アジア地域で各言語版が発売され、各地で好セールスを記録している。

【ゲーム情報】

タイトル:イースⅧ -Lacrimosa of DANA-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年7月31日

価格:5280円(パッケージ版)/4840円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

タイトル:イースⅨ -Monstrum NOX-

ジャンル:アクションRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年7月31日

価格:5280円(パッケージ版)/4840円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

