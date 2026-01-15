スクウェア・エニックスは1月14日、往年の名作RPG「クロノ・トリガー」のオーケストラアレンジアルバムを発売したと発表。全10トラック収録でCD1枚組、ダウンロード版も配信している。

これは、2026年1月17日、18日に東京国際フォーラムにて開催されるオーケストラコンサート「CHRONO TRIGGER Orchestra Concert 時を超える旋律」で演奏される新規アレンジ楽曲を収録したもの。本作の30周年を記念したコンサートとなる。

オーケストラの生演奏をスタジオでレコーディングし、音の細部まで丁寧にこだわり抜いた、珠玉の音楽集だ。CD版の価格は4180円。

【収録楽曲リスト】 1. 予感 / クロノ・トリガー

2. 樹海の神秘 / 風の憧憬

3. ガルディア城 〜勇気と誇り〜 / カエルのテーマ

4. 16号廃虚 / ロボのテーマ

5. 世界最期の日 / ラヴォスのテーマ

6. 時の最果て / 愉快なスペッキオ / ファンファーレ3

7. 原始の山 / エイラのテーマ

8. 決意 / シルバード 〜時を渡る翼〜

9. 世界変革の時 / ラストバトル

10. 遥かなる時の彼方へ

この発表を受けてユーザーからは「光速で買った」「今回のアレンジも良い」「そろそろSwitchでやらせてくれーーー！！！」「シルバード大好き！中世大好き！」など、大好評の声とともに、現環境でゲームを遊ばせてほしいという切なる声が寄せられている。

現在、「クロノ・トリガー」はNintendo Switch向けには配信されておらず、遊ぶにはApp Store／Google Play／PC（Steam）で購入する必要がある。スマホ版は1600円、Steam版は1980円だ。

© SQUARE ENIX Illustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHA Story and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX