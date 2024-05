インティ・クリエイツは、Nintendo Switchパッケージソフト『インティ・クリエイツゴールドアーカイブコレクション』について、描き下ろし予約特典A4クリアファイルや描き下ろし店舗特典の完成画デザインを公開。

本作の発売日は、2024年8月20日予定。価格は通常版が3278円、限定版が8778円となる。

予約特典

通常版、限定版のどちらを予約しても付いてくる、予約特典A4クリアファイルのデザインが完成。『マイティガンヴォルト』オフィシャルイラストレーターの伊東大典氏が描き下ろした、ゴールドアーカイブコレクションの賑やかな詰めあわせ感を表現したイラストとなっている。

店舗特典紹介

オフィシャルイラストレーター伊東大典氏が描き下ろしの店舗特典(4種)の完成デザインを公開。あわせて、パッケージイラストを使用したA4クリアファイルの店舗特典デザインも初公開しよう。

各店舗で予約中なので、この機会に予約してみてはいかがだろうか。

ゲーマーズ

ソフマップ

トレーダー

WonderGOO

ゲオ、Joshin、本市場/ふるいち、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ

【ゲーム情報】

タイトル:インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション

ジャンル:アクション/パズル

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch

※パッケージ版のみ。

発売日:2024年8月20日予定

価格:

通常版:3278円

限定版:8778円

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.