インティ・クリエイツは6月27日、よみがえりアクション『九魂の久遠』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 鎖環(ギブス)』コラボレーションアップデートを無料配信したと発表。

『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』コラボアップデートが配信!

今回のコラボで登場する雷獣ガンヴォルトは本編を一周以上クリアした状態で、特定の場所で出会える。本編をクリアして、クオンの操作やゲームシステムに慣れてから挑もう。

死を希望に変える、クオンの“アニマリヴァイヴ”は、雷撃を操る“蒼き雷霆(アームドブルー)”に対抗できるのか!?

雷獣ガンヴォルト(CV:石川界人さん)

かつて、“蒼き雷霆(アームドブルー)”と呼ばれた永遠の少年。真なる暴龍の王“メビウス”との戦いの最中、“無限の星詠(アストラルオーダー)”が選択した可能性世界の一つとして、混沌の空間に飛ばされ、クオンと邂逅する。

蒼い獣のその姿は、パートナーである“きりん”の能力により封印された姿だが、異世界への転移の影響で離れ離れになったことで、封印は維持されているものの、不安定な状態にあるようだ。

雷獣ガンヴォルトの使う技を一部紹介!

わんボルトと一緒に旅をしよう!

雷獣ガンヴォルトのクリア特典として、コラボチャーム「わんボルト」が獲得できる。冥界を一緒に旅をしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:発売中(2024年5月30日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.