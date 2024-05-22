  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード

イベントレポート

注目の特集

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024May

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！

「ボスラッシュ」のリワードとしてシリーズ作を象徴する衣装が追加！

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！

2024年05月22日 14時55分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！

　ユービーアイソフトは5月21日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）で発売中の『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』について、無料アップデート第2弾「ボスアタック」を配信した。

　本アップデートでは、安息所のアルタバンに会うことで2つのボスチャレンジに挑めるほか、サルゴンの衣装2種も追加され、カーフ山での名場面を再び楽しめる。

　「ボスリベンジ」では、それぞれのボスに任意の難易度で挑戦してベストタイムを目指す。また「ボスリベンジ」でも物足りないプレイヤーには、メインのボス8体に連続で挑む「ボスラッシュ」が待ち受けている。

　アミュレットやアスラの神技を組み換え、体力や回復薬の残存量に気を配りながら戦おう。

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！

　今回のアップデートでは、「ボスラッシュ」のリワードとして2008年に発売されたシリーズ作を象徴する衣装が追加されるほか、ワクワクの木からマップを高速移動する機能が実装。

　無料アップデートは『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』を持っているユーザー全員が対象で、今後もさらなるアップデートが予定されている。アップデートの詳細は、公式サイトを確認してほしい。

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！
『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』に無料アップデート「ボスアタック」が登場！

【ゲーム情報】

シリーズ最新作『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』が本日発売！

タイトル：プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ユービーアイソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）
※Xbox／PC版はダウンロード版のみ。
※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。
発売日：発売中（2024年1月18日）
価格：
　通常版：6600円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デラックスエディション：
　PS5／PS4／Switch／PC：7920円（ダウンロード版）
　Xbox Series X|S／Xbox One：7950円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）

【デラックスエディション特典物】

・デラックスパック：不死隊衣装／繁栄の鳥アミュレット／デジタルアドベンチャーガイド

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています