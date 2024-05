ユービーアイソフトは5月21日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)で発売中の『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』について、無料アップデート第2弾「ボスアタック」を配信した。

本アップデートでは、安息所のアルタバンに会うことで2つのボスチャレンジに挑めるほか、サルゴンの衣装2種も追加され、カーフ山での名場面を再び楽しめる。

「ボスリベンジ」では、それぞれのボスに任意の難易度で挑戦してベストタイムを目指す。また「ボスリベンジ」でも物足りないプレイヤーには、メインのボス8体に連続で挑む「ボスラッシュ」が待ち受けている。

アミュレットやアスラの神技を組み換え、体力や回復薬の残存量に気を配りながら戦おう。

今回のアップデートでは、「ボスラッシュ」のリワードとして2008年に発売されたシリーズ作を象徴する衣装が追加されるほか、ワクワクの木からマップを高速移動する機能が実装。

無料アップデートは『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』を持っているユーザー全員が対象で、今後もさらなるアップデートが予定されている。アップデートの詳細は、公式サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Xbox/PC版はダウンロード版のみ。

※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。

発売日:発売中(2024年1月18日)

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:

PS5/PS4/Switch/PC:7920円(ダウンロード版)

Xbox Series X|S/Xbox One:7950円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

【デラックスエディション特典物】

・デラックスパック:不死隊衣装/繁栄の鳥アミュレット/デジタルアドベンチャーガイド

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.