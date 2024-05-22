ユービーアイソフトは5月21日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）で発売中の『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』について、無料アップデート第2弾「ボスアタック」を配信した。
本アップデートでは、安息所のアルタバンに会うことで2つのボスチャレンジに挑めるほか、サルゴンの衣装2種も追加され、カーフ山での名場面を再び楽しめる。
「ボスリベンジ」では、それぞれのボスに任意の難易度で挑戦してベストタイムを目指す。また「ボスリベンジ」でも物足りないプレイヤーには、メインのボス8体に連続で挑む「ボスラッシュ」が待ち受けている。
アミュレットやアスラの神技を組み換え、体力や回復薬の残存量に気を配りながら戦おう。
今回のアップデートでは、「ボスラッシュ」のリワードとして2008年に発売されたシリーズ作を象徴する衣装が追加されるほか、ワクワクの木からマップを高速移動する機能が実装。
無料アップデートは『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』を持っているユーザー全員が対象で、今後もさらなるアップデートが予定されている。アップデートの詳細は、公式サイトを確認してほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ユービーアイソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）
※Xbox／PC版はダウンロード版のみ。
※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。
発売日：発売中（2024年1月18日）
価格：
通常版：6600円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：
PS5／PS4／Switch／PC：7920円（ダウンロード版）
Xbox Series X|S／Xbox One：7950円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
【デラックスエディション特典物】
・デラックスパック：不死隊衣装／繁栄の鳥アミュレット／デジタルアドベンチャーガイド
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