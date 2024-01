ユービーアイソフトは1月18日、神話が息づくペルシャを舞台にしたアクションアドベンチャー『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)]を発売した。

価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が6600円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。なお、本作はサブスクリプションサービスUbisoft+でもプレイ可能だ。

アスキゲームでは本作の先行プレイ記事も掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。

「プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠」先行プレイ、戦闘・探索にアクション要素盛りだくさんで楽しい!

https://ascii.jp/elem/000/004/174/4174696/

『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』では、才能ある若き戦士サルゴンとして精鋭部隊である不死隊の一員となり、さらわれたガッサン王子を救出するべく、カーフ山を探索する。カーフ山は、かつては栄華を極めたものの、現在は呪いにより危険であふれている。

サルゴンと隊員たちは、やがて時間そのものが危険の根源であり、世界の均衡を取り戻さなければならないことを悟っていく。

「メトロイドヴァニア」として親しまれるマップ探索型アクションRPGに着想を得た『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』では、縦横に広がる世界を自分のペースで探索する。荘厳な知の神殿からカラフルな風景が広がるヒュルカニアの森まで、ペルシャ神話に着想を得たさまざまなエリアを訪れる。

新たな時の力やユニークなアビリティを習得し、アミュレットの装備と組みあわせることによって、行く手を阻む敵や怪物を倒していこう。また、アビリティを使用してパズルを解いたり、秘密を発見したり、サイドクエストを達成したりしながらカーフ山の奥深くを目指す。

現在ゲームプレイの一部を楽しめる体験版が配信中。無料体験版では、『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』本編の一部がプレイ可能で、時の力やアミュレットなどを使用したゲームプレイを体験できる。

※体験版の仕様は製品版と異なる場合がございます。

神話に基づいた世界を演出するのは、MentrixさんとGareth Cokerさんによるオリジナルサウンドトラック。イラン生まれの作曲家であるMentrixさんの伝統的な楽器と、数々の受賞歴を持つGareth Cokerさんのモダンなサウンドが、さまざまなエリアへプレイヤーを誘うだろう。

サウンドトラックは各ストリーミングサービスにて視聴可能。オリジナルサウンドトラックはこちらでも視聴可能だ。

Mentrix, GarethCoker - Prince of Persia: The Lost Crown (OGS) (ffm.to)

【ゲーム情報】

タイトル:プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Windows/Epic Games Store/Ubisoft Store)

※Xbox/PC版はダウンロード版のみ。

※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。

発売日:発売中(2024年1月18日)

価格:

通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:

PS5/PS4/Switch/PC:7920円(ダウンロード版)

Xbox Series X|S/Xbox One:7950円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

【デラックスエディション特典物】

・デラックスパック:不死隊衣装/繁栄の鳥アミュレット/デジタルアドベンチャーガイド

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.