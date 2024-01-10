ユービーアイソフトは1月10日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）向けアクションアドベンチャー『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』について、無料体験版の配信日を発表。配信日時は、2024年1月12日2時（日本時間）となる。
ゲームの発売日は2024年1月18日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに6600円。そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。
『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』ストーリートレーラー
無料体験版では、『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』本編の一部がプレイでき、「時の力」や「アミュレット」などを使用したゲームプレイを体験可能だ※。無料体験版は、PlayStation 5／PlayStation 4/Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Epic Games Store／Ubisoft Store）向けに配信される。
※体験版の仕様は製品版と異なる場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：ユービーアイソフト
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Epic Games Store／Ubisoft Store）
※Xbox／PC版はダウンロード版のみ。
※サブスクリプションサービス「Ubisoft+」でもプレイ可能。
発売日：2024年1月18日
※デラックスエディションは2024年1月15日予定（3日間アーリーアクセス）。
価格：
通常版：6600円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：
PS5／PS4／Switch／PC：7920円（ダウンロード版）
Xbox Series X|S／Xbox One：7950円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
【デラックスエディション特典物】
・デラックスパック：不死隊衣装／繁栄の鳥アミュレット／デジタルアドベンチャーガイド
© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Based on Prince of Persia® created by Jordan Mechner. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Prince of Persia is a trademark of Waterwheel Licensing LLC in the US and/or other countries used under license.
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