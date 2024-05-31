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『スター・ウォーズ 無法者たち』や『エックスディファイアント』などの情報も！

『アサクリ シャドウズ』など最新情報を公開！6月11日に「UBISOFT FORWARD」配信

2024年05月31日 18時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　ユービーアイソフトは5月31日、公式配信番組「Ubisoft Forward」を実施すると発表。配信日時は、2024年6月11日午前4時（日本時間）より。番組では、今年発売予定の『スター・ウォーズ 無法者たち』『アサシン クリード シャドウズ』や先日配信された『エックスディファイアント』などの最新情報が公開される。

　配信の30分前より発売中のゲームの情報を伝えるプレショーも配信。公式配信はUbisoft.com/ForwardTwitch、またはYouTubeより視聴できる（英語配信※）。なお、Ubisoftジャパン公式YouTubeチャンネルにて、後日配信の日本語字幕版を公開予定だ。

※YouTubeでは字幕のオプションより英語字幕、音声ガイド、アメリカ手話が選択可能です。

　Twitchの公式チャンネルまたは“Special Events”カテゴリの配信を視聴すると、最大9つのTwitchドロップが連携されたUbisoftアカウントに贈られる。

●視聴15分：『レインボーシックス シージ』 Ultra Top Fan Charm
●視聴20分：『アバター︓フロンティア・オブ・パンドラ』 Forestʼs Dawn Trinket
●視聴30分：『スター・ウォーズ 無法者たち』 Trailblazer Trinket
●視聴45分：『エックスディファイアント』 M60 Eruption Weapon Skin
　　　　　　『スカル アンド ボーンズ』 Welcome Firework
●視聴60分：『ザ クルー︓モーターフェス』 Alfa Romeo 33 Stradale（1964）
　　　　　　『アサシン クリード ヴァルハラ』 Yurei Bushido Gear Set
　　　　　　『アサシン クリード シャドウズ』 Koi Uchide-no-Kozuchi trinket

　配信についての情報や、配信終了後のハイライトは公式サイトにて順次公開されるので、お見逃しなく。

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

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