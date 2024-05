ユービーアイソフトは5月31日、公式配信番組「Ubisoft Forward」を実施すると発表。配信日時は、2024年6月11日午前4時(日本時間)より。番組では、今年発売予定の『スター・ウォーズ 無法者たち』『アサシン クリード シャドウズ』や先日配信された『エックスディファイアント』などの最新情報が公開される。

配信の30分前より発売中のゲームの情報を伝えるプレショーも配信。公式配信はUbisoft.com/Forward、Twitch、またはYouTubeより視聴できる(英語配信※)。なお、Ubisoftジャパン公式YouTubeチャンネルにて、後日配信の日本語字幕版を公開予定だ。

※YouTubeでは字幕のオプションより英語字幕、音声ガイド、アメリカ手話が選択可能です。

Twitchの公式チャンネルまたは“Special Events”カテゴリの配信を視聴すると、最大9つのTwitchドロップが連携されたUbisoftアカウントに贈られる。

●視聴15分:『レインボーシックス シージ』 Ultra Top Fan Charm

●視聴20分:『アバター︓フロンティア・オブ・パンドラ』 Forestʼs Dawn Trinket

●視聴30分:『スター・ウォーズ 無法者たち』 Trailblazer Trinket

●視聴45分:『エックスディファイアント』 M60 Eruption Weapon Skin

『スカル アンド ボーンズ』 Welcome Firework

●視聴60分:『ザ クルー︓モーターフェス』 Alfa Romeo 33 Stradale(1964)

『アサシン クリード ヴァルハラ』 Yurei Bushido Gear Set

『アサシン クリード シャドウズ』 Koi Uchide-no-Kozuchi trinket

配信についての情報や、配信終了後のハイライトは公式サイトにて順次公開されるので、お見逃しなく。

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.



Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.