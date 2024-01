セガは1月18日、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One用ソフト『ENDLESS Dungeon』(エンドレスダンジョン)を発売したと発表。

価格はダウンロード専売のStandard Editionが4389円、パッケージ/ダウンロード版のLast Wish Editionが5489円となる。

また、発売中のPC(Steam/Epic Games Store)版にも、明日2024年1月19日より、日本語版ボイスが実装されるという。

※日本語版ボイス実装時期は予告なく遅延する場合があります。あらかじめご了承ください。

さらに、発売を記念した新トレーラーを公開。ゲームの魅力やヒーローたちの日本語版ボイスが楽しめるので、チェックしてみてはいかがだろうか。

『ENDLESS Dungeon』とは

『ENDLESS Dungeon』は、見下ろし型のツインスティックシューターに、タワーディフェンスの要素を取り入れたローグライト・タクティカルアクションゲーム。

難破した宇宙船から命からがらたどり着いたのは、放棄された宇宙ステーション。そこで待ち受けていたのは姿を変え続ける“エンドレス”なダンジョンと、襲い来るモンスターたち!

プレイヤーはひとりで、または友だちとの協力プレイで、好みのヒーローから最大3人のチームを編成し、脱出の鍵を握る貴重な「クリスタルボット」を守りながら、ダンジョンの“コア”を目指す。

入るたびに姿を変えるダンジョンの攻略難易度は高めだが、攻略中にはさまざまな“資源”が手に入り、タレットを作ったり武器の強化が可能なほか、ヒーローのスキルを強化することもできる。ただ、資源には限りがあるため、どのように使って攻略を進めていくかも、ユーザーの腕の見せ所だ。

また、ヒーローたちが死に戻るロビーでは、ゲームの進行状況によって新たな仲間が加わったり、点在するさまざまな施設でロビーやヒーロー、銃のアップグレードなどを行なえる。さらに、探索を進めると手に入る鍵を使用すると、新たなダンジョンをアンロック可能だ。

ダンジョンをくまなく探索し、“何度でも蘇生する”という奇妙な現象の真相を理解するうちに、『ENDLESS Dungeon』の奥深さ、面白さを実感できるだろう。

バンカー、シュルームの無料スキンを配信!

コンソール版『ENDLESS Dungeon』の発売を記念した無料のスキン(バンカー ポポナ(※)スキン/シュルーム 桜スキン)を配信。パッケージ版を購入した人は、オンラインに繋いで最新のアップデートを適用しよう。

※バンカーの日本語版ボイスを担当するセガ公式VTuber

【ゲーム情報】

タイトル:ENDLESS Dungeon

ジャンル:無限に遊べる脱出ローグライト

販売:セガ

開発:Amplitude Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)はダウンロード版のみ。

発売日:

PC(Steam/Epic Games Store):配信中(2023年10月19日)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One:発売中(2024年1月18日)

価格:

Standard Edition:4389円(ダウンロード版のみ)

Last Wish Edition:5489円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1~3人

CERO:B(12歳以上対象)

©Amplitude Studios SAS. ©SEGA. All rights reserved. Published by SEGA. GAMES2GETHER, Amplitude Studios, the Amplitude Studios logo and ENDLESS DUNGEON are either registered trademarks or trademarks of Amplitude Studios SAS. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.