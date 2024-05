セガは5月22日、イタリアの新進気鋭のスタジオであるJyamma Gamesが開発するソウルライクアクションRPG『Enotria: The Last Song』(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)について、PlayStation 5/PC(Steam)版の体験版を配信。また、PlayStation Storeにて本作の予約を開始している。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)。発売日はダウンロード版のスタンダードエディションが2024年9月19日予定、デラックスエディションは3日前の2024年9月16日となる。ただし、パッケージ版の発売日は未定だ。

価格は、スタンダードエディションが7150円、デラックスエディションが8778円となる。本作のトレーラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

『Enotria:The Last Song』Gameplay Showcase

https://youtu.be/rEFfTcf6-X8

本作は、イタリアの伝承や文化をベースにした、太陽に照らされた美しくも危険な世界を冒険するソウルライクアクションRPG。

さまざまな文化と国々が栄える豊かな大陸「エノトリア」。生命と活力であふれるこの地は、「カノヴァッチオの呪い」と呼ばれる終わることのない邪悪な演劇に飲み込まれ、変化することを止めてしまっている。

プレイヤーはこの「舞台」における役割を与えられていない唯一の存在である「変化の仮面」となり、美しさの裏に謎を秘めるエノトリアの解放を目指す。

本日より配信を開始した体験版では、ゲームの冒頭部分をプレイできる。本作の特徴である“仮面”を切り替えていくことで変化するアクションや、ステージの探索などに触れてみよう。

※体験版の対応言語は英語のみです。配信は2024年7月30日(火)までの期間限定を予定。

PS StoreでPS5ダウンロード版の予約受付開始!

PlayStation StoreではPlayStation 5版の予約受付が2024年5月22日より開始している。「スタンダードエディション」に加えて、さまざまなダウンロードコンテンツ(DLC)がセットになり、最大72時間早くゲームをプレイできる「デラックスエディション」も発売。

デラックスエディションの内容物は、下記を確認してほしい。

PlayStation 5版のご予約はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10008826

■『Enotria: The Last Song』デラックスエディション内容物

・ゲーム本編(発売日の2024年9月19日よりも最大72時間の早期アクセス)

・オリジナルサウンドトラック(デジタル配信)

・デジタルアートブック

・DLC「追加ステージ」

・DLC「武器スキンキット」

・DLC「消費アイテムセット」

・DLC「アップグレード素材セット」

※追加ステージは発売日以降ダウンロードコンテンツで追加予定です。

■『Enotria: The Last Song』初回封入特典

・オリジナルサウンドトラック(デジタル配信)

・DLC「武器アップグレード素材」

※「オリジナルサウンドトラック」はデラックスエディションの内容物と同じものです。

★セガはJyamma Games社と、日本およびアジア市場向け新作パッケージタイトルに関するサブパブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当している。

【ゲーム情報】

タイトル:Enotria: The Last Song(エノトリア:ザ・ラスト・ソング)

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:Jyamma Games

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

※Xbox Series X|S/PCはダウンロード版のみ。

発売日:

パッケージ版:発売日未定

スタンダードエディション:2024年9月19日予定

デラックスエディション:2024年9月16日予定

価格:

スタンダードエディション:7150円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:8778円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

“Enotria” is a trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

“Jyamma Games” is a registered trademark of Jyamma Games S.r.l. All rights reserved.

©2024 Jyamma Games ©Enotria: The Last Song. Additional copyright and trademark rights reserved by their respective owners.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。