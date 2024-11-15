セガは11月15日、GSC Game WorldがPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|Sで発売する『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』について、アイテムを紹介する映像“Smoking Barrels”を公開した。
本作はダウンロード専売で、配信日は2024年11月21日。価格は、通常版が7950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。
『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』“Smoking Barrels”
https://www.youtube.com/watch?v=4Pmuv-FA1KY
トレーラー“Smoking Barrels”では、弾薬や装備といったアイテムのマネージメントについて説明している。武器の修理や改造についても紹介しているので、ぜひ確認しよう。
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【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows／GOG.com）／Xbox Series X|S
※ダウンロード版のみ。
配信日：2024年11月21日
価格：
通常版：7950円
Deluxe Edition：1万499円
Ultimate Edition：1万4499円
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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