セガは11月15日、GSC Game WorldがPC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|Sで発売する『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』について、アイテムを紹介する映像“Smoking Barrels”を公開した。

本作はダウンロード専売で、配信日は2024年11月21日。価格は、通常版が7950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』“Smoking Barrels”

https://www.youtube.com/watch?v=4Pmuv-FA1KY

トレーラー“Smoking Barrels”では、弾薬や装備といったアイテムのマネージメントについて説明している。武器の修理や改造についても紹介しているので、ぜひ確認しよう。

■Steamウィッシュリスト登録キャンペーン実施中

セガ公式Xアカウント(@SEGA_OFFICIAL)をフォローし、条件を満たした人の中から抽選で、合計161名に豪華賞品をプレゼント。実施期間は2024年11月20日23時59分まで。応募方法の詳細は特設サイトを確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:2024年11月21日

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。