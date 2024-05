インティ・クリエイツは5月21日、新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』のパッケージ版(通常版/限定版)の特典として、ノスタルジック2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』をインストール、配布すると発表した。

『精霊機フレイリート』は、2024年4月1日にエイプリルフールネタとして発表された90年代のロボットアニメをイメージしたタイトル。思いもよらぬ反響のため、実際に2Dアクションゲームとして開発することになったという。

精霊機(スピリットマシン)フレイリート - プロジェクト始動

本作では、剣と魔法のファンタジー世界をトップビューの人間パートで冒険しながら、ボスとの戦いでは一人称視点のロボットパートで爽快な剣劇アクションを楽しめる。

異世界に召喚された少年「火野勇人(CV:吉田小南美さん)」と意思を持ったロボット「フレイリート(CV:堀内賢雄さん)」の、どこか懐かしさを感じるファンタジー世界の冒険譚『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』の続報に期待しよう。

・『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』公式サイト

https://flamefrit.com/jp/

なお、本作が同梱される新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』は、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で2024年10月24日に発売予定。

パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみなので、予約する際はプラットフォームに注意しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:2024年10月24日

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

