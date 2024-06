インティ・クリエイツは6月12日、Nintendo Switchパッケージソフト『インティ・クリエイツゴールドアーカイブコレクション』について、限定版同梱アクリルスタンドの完成画デザイン、および限定版詳細の初出し情報を公開。

本作の発売日は2024年8月20日予定。価格は通常版が3278円、限定版が8778円となる。

パッケージ限定版同梱物の詳細情報

Nintendo Switch用パッケージソフト「インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション」は、通常版と限定版を用意。今回はその限定版の詳細仕様と完成デザインを公開している。

限定版の外箱は、マイティガンヴォルト公式イラストレーター“伊東大典”氏の描き下ろし限定版BOXとなる。収載されたゲームで活躍する主人公たちをあしらった、素敵なデザインだ。その外箱に、限定特典物3点をセットにしたファン必携の限定版となる。

【限定特典物】

①『マイティガンヴォルトバースト』サウンドトラック(CD1枚組)

②『ロロパズミクス』サウンドトラック(CD1枚組)

③アクリルスタンド

※同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『マイティガンヴォルト バースト』サウンドトラック (1枚組)

『マイティガンヴォルト バースト』に搭載されているオリジナル音源、全44曲をそのまま収録したサウンドトラック。

■トラックリスト

01:ミッシングコスモス(Title Version)

02:烈戦の予兆

03:ひとつの希望

04:戦士たちの寄辺

05:未来を選べ

06:今、動きはじめる時

07:猛り狂う炎

08:水の渦の先に

09:ヴォルティック ダイナトロン

10:坑道を突き進め

11:紅の軍事基地

12:アヴィニューズレポート

13:哀しみに切り裂かれたハイウェイ

14:光の罠

15:立ちはだかる仲間たち

16:爆ぜる喝采

17:有識者らの見解

18:嘲笑うは電脳迷図

19:仕組まれた対立

20:その野望は楽園への道程

21:激争波動

22:複製人形は利己的に振る舞う

23:その名は電脳巨神テセオン!

24:マイティナンバーナインのテーマ

25:少女の祈り

26:紡がれし想い

27:後輩天使降臨?

28:情動メカニズム

29:昏き夜の訪れ

30:崩壊と渇望

31:覆滅の銃工

32:DEATHガール

33:天使降臨?

34:ドキドキフィールド

35:ミッシングコスモス

36:瑠璃色刹那(Anthem Phrase)

37:多元的宇宙(Anthem Phrase)

38:菫青石 (Anthem Phrase)

39:藍の運命(Anthem Phrase)

40:虚空の円環(Anthem Phrase)

41:輪廻 新章(Anthem Phrase)

42:成層圏 (Anthem Phrase)

43:空白書板(Anthem Phrase)

44:並行世界(Anthem Phrase)

②『ロロパズミクス』サウンドトラック (1枚組)

『ロロパズミクス』に搭載されている20曲を収載したサウンドトラック。

■トラックリスト

01:ピカピカのわっふ♪(ゲームループ版)

02:白銀の約束(ゲームループ版)

03:リアルダイアリー(ゲームループ版)

04:オリジナルコード(ゲームループ版)

05:キミとエクスプロージョン(ゲームループ版)

06:ぼくたちのシンパシー(ゲームループ版)

07:3.2.1.0 (ゲームループ版)

08:ストレス☆アラーム(ゲームループ版)

09:記憶開放MIAOU (ゲームループ版)

10:大祓 (ゲームループ版)

11:レゾンデートル (ゲームループ版)

12:命題:>(ゲームループ版)

13:愛のありか (ゲームループ版)

14:好奇心イコール可能性!(ゲームループ版)

15:つなげて新世界(ゲームループ版)

16:あいうえおまじない(ゲームループ版)

17:秒読みスタートダッシュ!(ゲームループ版)

18:もうひとりじゃない(ゲームループ版)

19:鎮花祭(ゲームループ版)

20:明日を拓く剣

③アクリルスタンド

オフィシャルイラストレーター伊東大典が描き下ろしたアクリルスタンドの完成デザインサンプルを公開。「ワンパクなヒーロー達にちょっと困り顔のRoRo」が描かれた、全高約120mmのアクリルスタンドだ。

【ゲーム情報】

タイトル:インティ・クリエイツ ゴールドアーカイブコレクション

ジャンル:アクション/パズル

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch

※パッケージ版のみ

発売日:2024年8月20日予定

価格:

通常版:3278円

限定版:8778円

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.