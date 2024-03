インティ・クリエイツは4月1日、90年代のロボットアニメをイメージした、ノスタルジック2Dアクションゲーム『精霊機フレイリート(スピリットマシン フレイリート)』のプロジェクト立ち上げを発表した。発売時期は、近未来の予定。

プロジェクト始動トレーラーも公開中なので、あわせてチェックしてもらいたい。

※4月1日はエイプリルフールです。

【プロジェクト始動トレーラー】

https://youtu.be/ihKbEtnSR7o

https://www.nicovideo.jp/watch/so43590234

本作は、どこか懐かしさを感じるビジュアル(キャラクター)、サウンドで表現する、ノスタルジック2Dアクションゲーム。

剣と魔法のファンタジー世界をトップビューの人間パートで冒険しながら、ボスとの戦いでは一人称視点のロボットパートで爽快な剣劇アクションを楽しめるという。

異世界に召喚された少年「火野勇人(CV:吉田小南美さん)」と、意思を持ったロボット「フレイリート(CV:堀内賢雄さん)」の、どこか懐かしさを感じるファンタジー世界の冒険譚『精霊機フレイリート』の続報に期待しよう。

ゲーム概要

剣と魔法のファンタジーロボットアニメ風の冒険が始まる!

『精霊機フレイリート』は、90年代のロボットアニメをイメージした、2Dアクションゲーム。雪山や砂漠など、ファンタジー世界を冒険して、魔城を目指そう!

異世界に召喚された少年「火野勇人」を操作し、敵の攻撃を跳ね返したり、回転斬りで敵をまとめて攻撃したり、剣を使ったアクションを駆使して、剣と魔法のファンタジー世界を冒険する。

ボス戦はロボット同士の剣劇アクション。意思を持ったロボット「フレイリート」に搭乗し、攻撃ごと、敵を斬り払え!

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機フレイリート(スピリットマシン フレイリート)

ジャンル:ノスタルジック2Dアクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:現行機種

発売日:近未来

価格:未定

CERO:審査予定

