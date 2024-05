インティ・クリエイツは5月21日、新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』のゲーム概要を公開。ストーリーやキャラクター、ゲームの特徴など新情報を発表している。発売日は2024年10月24日で、価格は4950円(パッケージ)/3480円(ダウンロード)。

本作の対応プラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。

※Nintendo Switch/PlayStation 5のみパッケージ版あり

第一弾の紹介映像を公開しているほか、2024年5月22日21時からは情報番組「インティ・クリエイツ情報局」も配信。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

ストーリー

開発中のフルダイブゲームに、意思を持った別のゲームのキャラクターが現れた。ネット上のあらゆる問題を解決するゲーミングチェア探偵ネオンは、ゲーム会社のスタッフ、アンシェの依頼を受け、電脳世界で起きた不思議な事件を追う。

ダンジョンと化したさまざまなゲーム世界を冒険し、各作品の主人公やヒロインと戦い、仲間にして、世界の謎を解き明かそう。

「さぁ見せてやる! 七色の輝きを!」

キャラクター紹介

ネオン (CV:大野智敬さん)

フルダイブ型VRゲームが大流行する現代において、ネットにまつわる事件を解決するゲーミングチェア探偵であり、敏腕ハッカー。

依頼人であるアンシェとともに、フルダイブ型VRゲーム『RUST TACTICS』に無関係のほかのゲームのキャラクターが、意思を持って現れるようになった事件をきっかけに、現実と、さまざまなゲーム世界を渡り歩いて冒険することになる。

アンシェ (CV:野口瑠璃子さん)

ネオンに事件の解決を依頼した、フルダイブ型VRゲーム『RUST TACTICS』の開発会社であるヘリオス・インタラクト社のスタッフ。

倒した敵のデータを解析してカードを生み出すなど、ネオンのダンジョン探索をサポートする。

ゲームの特徴①

電脳世界を探索する戦略性満載のローグライト・カードバトル!

本作ではダンジョンを好きに歩き回り、自由に攻略できる。敵と何度も戦って強いカードを大量に仲間にし、盤石の状態にすることも、道中の敵をすべて無視してボスに直行することもできる。

ただし、クリア評価はそのダンジョンでかかったターン数で決まることに注意。

通常のダンジョンでは入る度にデッキの内容は初期化され、遊ぶ度に異なるカードと戦術を楽しめるが、集めたカードは無くならず、すべて持ち帰れる。

持ち帰ったカードは、好きなカードを次回以降に持ち込み、ここぞというときの切り札として使うことができるほか、物語の節目では、それまでに集めたすべてのカードを連れて挑む「総力戦」ダンジョンが登場する。

ゲームの特徴②

カード=ゲームキャラクター!

300種以上のカードは『カルドアンシェル』の世界で発売されているゲームの意思を持ったキャラクターたち。

カードはすべてボイス付きで、入手時や使用時はもちろん、バトル中に手札にいるキャラクターが応援してくれたり、褒めてくれたり、ほかのキャラクターの発言にリアクションを返したり、ときにはケンカを始めたりと、まるで生きているかのように会話が繋がっていく「リンクエチュードシステム」を搭載している。

架空のゲーム作品だけでなく、インティ・クリエイツのゲームキャラも多数登場し、作品の垣根を越えての会話が楽しめるという。

【出演声優】

・ネオン……大野智敬さん

・アンシェ……野口瑠璃子さん

・ナナクト……大塚剛央さん

・リタ……長谷川育美さん

あきやまかおるさん/石川界人さん/和泉風花さん/伊瀬結陸さん/伊藤美来さん/上間江望さん/内田真礼さん/内田雄馬さん/内村史子さん/大西綺華さん/河村梨恵さん/北島瑞月さん/木村はるかさん/高坂知也さん/近藤玲奈さん/斉藤次郎さん/櫻川めぐさん/佐々木李子さん/篠原侑さん/佐藤元さん/涼本あきほさん/大地葉さん/高木渉さん/武虎さん/戸谷菊之介さん/夏吉ゆうこさん/橋本ちなみさん/花守ゆみりさん/原由実さん/藤田彩さん/堀内賢雄さん/堀江由衣さん/松田利冴さん/峯田茉優さん/森なな子さん/山本希望さん/吉田小南美さん ほか

ゲームの特徴③

50曲の歌の力によるディーヴァのサポート!

特殊なカードであるディーヴァキャラクターは、それぞれの条件を満たすことでバトル中にライブを開始。歌でバトルを盛り上げながら、ディーヴァ毎に固有の強力な効果でプレイヤーをサポートしてくれる。

それぞれの歌は、各作品でそのキャラが歌っていた歌という設定で、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなど、ジャンルも年代も幅広い、50曲もの歌が登場。

複数のディーヴァにより、一度のバトル中に何度も歌が切り替わる賑やかなバトルを楽しめる。

ゲームの特徴④

充実のボリュームとストーリー!

10を越えるダンジョンは、それぞれ仲間にできるカードやディーヴァが異なり、新しいダンジョンではそれまでとは異なる戦術を楽しめる。

各ダンジョンではそのダンジョンのボスとなる主人公&ヒロインと、彼らが登場するゲーム作品にまつわるストーリーが展開する。

一度クリアしたダンジョンは、10段階以上の、より上位の難易度が開放される。ただ敵が強くなるだけではなく、ダンジョン毎に異なる特殊なルールが追加され、歯応えの増した敵に対し、こちらもより「ぶっ壊れた」コンボでの対応が可能になる。

また、ほかのプレイヤーとのリアルタイムでのオンライン対戦や毎日内容が変わるデイリーダンジョンで、世界中のプレイヤーとオンラインランキングでスコアを競い合うこともできる。

情報発信番組のお知らせ

2024年5月22日21時の第2回放送は、『九魂の久遠』で主人公のネコ、クオン(業魔形態)役を演じる河村梨恵さんがゲストで出演。

番組では、『カルドアンシェル』の情報、『九魂の久遠』の情報、『インティ・クリエイツゴールドアーカイブコレクション』の情報などを紹介予定なので、お見逃しなく。

●番組名:インティ・クリエイツ情報局第2回

●日時:2024年5月22日21時~

●MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

●ゲスト:河村梨恵さん(俳協)

●YouTube Live:

https://youtube.com/live/fJ4kBkWDmmc

●ニコニコ生放送:

https://live.nicovideo.jp/watch/lv345238177

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:2024年10月24日

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.