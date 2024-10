インティ・クリエイツは10月15日、新作アクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』について、現在開催中のオンラインイベント「Steam Nextフェス:2024年10月エディション」で体験版を期間限定で無料配信中だと発表。Steamゲームフェスの期間は、2024年10月22日午前1時59分(日本標準時)まで。

本作は、90年代のロボットアニメをイメージした、ノスタルジック2Dアクションゲーム。主人公・勇人を操作するトップビューパートと、精霊機(スピリットマシン)フレイリートを操作する一人称視点のボス戦パートの2つの異なるパートを繰り返して、剣と魔法の異世界【キラカディア】を冒険していく。体験版でも、この2つのパートを楽しめる。

なお、体験版を遊べるのはイベント期間の7日間のみなので、本作に注目している人はこの機会を逃さないようにしよう。ゲームの発売時期は2024年冬予定、価格など詳細は未定だ。

精霊機(スピリットマシン)フレイリートsteamストア

https://store.steampowered.com/app/3068580/Divine_Dynamo_Flamefrit/

SteamストアでローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』(10月24日発売)を事前購入すると、本作を無料で入手できるキャンペーンを開催中。こちらのタイトルもあわせてチェックしよう。

※『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』がプレイ可能になるタイミングは後日発表。

カルドアンシェルSteamストア

https://store.steampowered.com/app/2730540/CardenCiel/

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機(スピリットマシン)フレイリート

ジャンル:アクション

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:2024年冬予定

価格:未定

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.