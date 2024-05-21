インティ・クリエイツは5月21日、新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』を、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で2024年10月24日に発売すると発表した。
※Nintendo Switch／PlayStation 5のみパッケージ版あり
パッケージ通常版は4950円、①設定資料集、②サウンドトラック、③アクリルキーホルダーが同梱されたパッケージ限定版は1万890円、ダウンロード版は3480円となる。パッケージ版は2024年5月21日より予約スタートしている。
以下では、パッケージ版の予約特典や限定版同梱物、および店舗特典を紹介していこう。
パッケージ版予約特典
通常版、限定版のどちらを予約しても、開発発表時のコンセプトアートを使用したA4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約しよう。
パッケージ限定版同梱物
3つのアイテムを収納した、公式イラストレーター大津裕介氏による描き下ろし限定版BOX。
※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集
カルドアンシェルに登場する、すべての架空のゲームキャラのデザインを収載したフルカラー設定資料集。
②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）
ゲーム中の全BGMを収載した、3枚組CDサウンドトラック。
③”アンシェ”アクリルキーホルダー
可愛いヒロイン“アンシェ”がプリントされた、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。
店舗特典紹介
●Amazon.co.jp
●あみあみ
●エビテン[ebten]
●ゲーマーズ
●ゲオ
●ソフマップ
●トレーダー
●WonderGOO
●Neowing
●メロンブックス
●Joshin、古本市場／ふるいち、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ
●よろずやショップびっく宝島
【ゲーム情報】
タイトル：カルドアンシェル
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ
発売日：2024年10月24日
価格：
パッケージ通常版：4950円
パッケージ限定版：1万890円
ダウンロード版：3480円
プレイ人数：1～2人
CERO：審査予定
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