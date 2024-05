インティ・クリエイツは5月21日、新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』を、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で2024年10月24日に発売すると発表した。

※Nintendo Switch/PlayStation 5のみパッケージ版あり

パッケージ通常版は4950円、①設定資料集、②サウンドトラック、③アクリルキーホルダーが同梱されたパッケージ限定版は1万890円、ダウンロード版は3480円となる。パッケージ版は2024年5月21日より予約スタートしている。

以下では、パッケージ版の予約特典や限定版同梱物、および店舗特典を紹介していこう。

パッケージ版予約特典

通常版、限定版のどちらを予約しても、開発発表時のコンセプトアートを使用したA4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約しよう。

パッケージ限定版同梱物

3つのアイテムを収納した、公式イラストレーター大津裕介氏による描き下ろし限定版BOX。

※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集

カルドアンシェルに登場する、すべての架空のゲームキャラのデザインを収載したフルカラー設定資料集。

②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD(3枚組)

ゲーム中の全BGMを収載した、3枚組CDサウンドトラック。

③”アンシェ”アクリルキーホルダー

可愛いヒロイン“アンシェ”がプリントされた、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。

店舗特典紹介

●Amazon.co.jp

●あみあみ

●エビテン[ebten]

●ゲーマーズ

●ゲオ

●ソフマップ

●トレーダー

●WonderGOO

●Neowing

●メロンブックス

●Joshin、古本市場/ふるいち、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ

●よろずやショップびっく宝島

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:2024年10月24日

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.