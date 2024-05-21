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ゲーム  >  ニュース  >  カードバトルRPG『カルドアンシェル』が10月24日に発売決定！

予約特典や限定版同梱物、店舗特典を紹介！

カードバトルRPG『カルドアンシェル』が10月24日に発売決定！

2024年05月21日 19時20分更新

文● Zenon／ASCII

　インティ・クリエイツは5月21日、新作カードバトルRPG『カルドアンシェル』を、Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）で2024年10月24日に発売すると発表した。
※Nintendo Switch／PlayStation 5のみパッケージ版あり

　パッケージ通常版は4950円、①設定資料集、②サウンドトラック、③アクリルキーホルダーが同梱されたパッケージ限定版は1万890円、ダウンロード版は3480円となる。パッケージ版は2024年5月21日より予約スタートしている。

　以下では、パッケージ版の予約特典や限定版同梱物、および店舗特典を紹介していこう。

パッケージ版予約特典

　通常版、限定版のどちらを予約しても、開発発表時のコンセプトアートを使用したA4クリアファイルをプレゼント。今すぐ予約しよう。

パッケージ限定版同梱物

　3つのアイテムを収納した、公式イラストレーター大津裕介氏による描き下ろし限定版BOX。
※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

①『カルドアンシェル』フルカラー設定資料集

　カルドアンシェルに登場する、すべての架空のゲームキャラのデザインを収載したフルカラー設定資料集。

②『カルドアンシェル』サウンドトラックCD（3枚組）

　ゲーム中の全BGMを収載した、3枚組CDサウンドトラック。

③”アンシェ”アクリルキーホルダー

　可愛いヒロイン“アンシェ”がプリントされた、50×50mm内サイズの茄子カン付きアクリルキーホルダー。

店舗特典紹介

●Amazon.co.jp

カード10枚セット
ほか

●あみあみ

[通常版]描き下ろしアクリルキーホルダー
[限定版]描き下ろしミニアクリルキャラクタープレート（A6サイズ）
ほか

●エビテン[ebten]

描き下ろしB2タペストリー
ほか

●ゲーマーズ

描き下ろしB2タペストリー
ほか

●ゲオ

描き下ろしメタリックカード

●ソフマップ

描き下ろしB2タペストリー

●トレーダー

描き下ろしB2タペストリー

●WonderGOO

描き下ろしB2タペストリー
ほか

●Neowing

スタンド缶バッジ（44×70mm）

●メロンブックス

ミニアクリルスタンド

●Joshin、古本市場／ふるいち、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ

A4クリアファイル

●よろずやショップびっく宝島

インスタントフォト風カード3枚セット

 

【ゲーム情報】

タイトル：カルドアンシェル
ジャンル：RPG
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※パッケージ版はNintendo Switch／PlayStation 5のみ
発売日：2024年10月24日
価格：
　パッケージ通常版：4950円
　パッケージ限定版：1万890円
　ダウンロード版：3480円
プレイ人数：1～2人
CERO：審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.

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