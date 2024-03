インティ・クリエイツは3月21日、アメリカのボストン市で2024年3月21日~24日に開催中のイベント「PAX East 2024」において、新規タイトル『カルドアンシェル』のプロジェクト立ち上げを発表した。

本作は、300種以上のカードと50曲の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG。

ニンテンドー3DS用ソフト『デジモンユニバースアプリモンスターズ』(発売元:バンダイナムコエンターテインメント)、ニンテンドー3DS用ソフト『爆釣バーハンター』(発売元:バンダイナムコエンターテインメント)などを手掛けた、デッキ構築型バトルを得意とする吉岡一氏(ディレクター)の意欲作となる。

下記のプロジェクト始動トレーラーも、あわせてチェックしてもらいたい。

・『カルドアンシェル』公式サイト

https://card-en-ciel.com/jp/

・プロジェクト始動トレーラー(YouTube)

https://youtu.be/EgnUf3TPd_I

・プロジェクト始動トレーラー(ニコニコ動画)

https://www.nicovideo.jp/watch/so43541370

開発中のオンラインゲームに別ゲームのキャラクターが大量に出現!?

開発中のオンラインゲームに、別のタイトルのキャラクターがあふれ出る事件に関わったネオンは、事件を解決できるのか?

『カルドアンシェル』は300種以上のカードと、50の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトRPG。

カードは、『カルドアンシェル』の世界で発売されているゲームの意思を持ったキャラクターたちで、ダンジョンから持ち帰ることができる。物語の節目では、それまでに仲間にしたすべてのカードを連れて挑む、「総力戦」のダンジョンが登場。

バトルに勝利するたびに、新しく仲間にするカードを選びデッキを強化して、新しい戦術を構築しよう。

それぞれのカードには通常のカード効果のほか、移動、必殺技と3つの使い方があり、状況に応じてどのモードでカードを使うかが重要となる。

特殊なカードであるディーヴァキャラクターが仲間になった場合、それぞれの条件を満たすことでバトル中にライブを開始、歌でバトルを盛り上げながら、ディーヴァごとに固有の強力な効果でプレイヤーをサポートしてくれる。

強力な効果を持ったディーヴァとの組み合わせや、ときには敵の能力を逆利用したり、カードに秘められたグリッチを活用して、爽快なぶっ壊れコンボを決めよう。

各ダンジョンではそのダンジョンのボスとなる個性的なキャラクターと、そのキャラクターたちが登場するゲーム作品にまつわるストーリーが展開。

各作品の主人公&ヒロインと戦い、仲間にして持ち帰り、総力戦に備えよう。

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

プレイ人数:1~2人

CERO:審査予定

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.