D4エンタープライズは5月30日、予約受付中の『Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-』『ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)』『ソーサリアンコンプリートプラス』『EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows』の4作品について、発売日を延期すると発表。該当タイトルについては以下を確認してほしい。

また、一部タイトルにおいてはコンテンツの追加なども行ったという。詳細は、各販売ページを確認してほしい。

『Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-』

https://ac-mall.jp/egpc-0024

【変更前】2024年春発売 → 【変更後】2024年6月下旬より順次発送開始

ウィザードリィシリーズの伝説的な作品が再び!

『Wizardry 6 Bane of the Cosmic Forge』『Wizardry 7 Crusaders of the Dark Savant』、そして『Wizardry 8』が、復刻マニュアルとともに一つのパッケージに集結。往年のRPGファンに贈る至高の冒険体験を楽しもう。

既報のタイトルにプラスして他機種版の収録も決定した(近日情報公開予定)。

©Drecom Co., Ltd.

Wizardry is a trademark of Drecom Co., Ltd.

©D4Enterprise Co.,Ltd.

©2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

『ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)』

https://ac-mall.jp/egpc-0021

【変更前】2024年春発売 → 【変更後】2024年10月下旬発売

2012年に発売され大好評を得た『ドラゴンスレイヤークロニクル』が装いも新たに登場。プラスチックパッケージに入れ替えて使える、10タイトルの着せ替えジャケットセットを同梱している。

※写真はイメージです。本製品に付属するプラケースは、ひとつとなります。

©D4Enterprise Co.,Ltd

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

©2022 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

©KOW YOKOYAMA

Illustration by Hitoshi Yoneda

『ソーサリアンコンプリートプラス』

https://ac-mall.jp/egpc-0022

【変更前】2024年春発売 → 【変更後】2024年10月下旬発売

PC-9801版で発売された『ソーサリアン』の53シナリオを全収録。170ページ以上にもおよぶマニュアルやハンドブックを可能な限り復刻している。あの冒険が今、よみがえる……。

2019年発売されたソーサリアンコンプリート(Winodws10対応版)にプラスを行い、装いも新たに登場。

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

REPROGRAMMED GAME ©SEGA

©2022 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

©D4Enterprise Co.,Ltd.

協力:KADOKAWA

Illustration by Hitoshi Yoneda

Illustration by Katsuya Terada

※『ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)&ソーサリアンコンプリートプラス』セットも同様となります。

『EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows』

https://ac-mall.jp/egpc-0023

【変更前】2024年夏発売 → 【変更後】2024年発売予定

BEEP秋葉原との共同プロジェクト&1000本限定生産! エグザクトから発売されたX68000向けの4タイトルをオール初復刻。

本パッケージには、手応え十分の横スクロールシューティング『ナイアス』、ワイヤーアクションがキモのロボットアクション『アクアレス』、全方位でコミカルなファンタジーアクション『エトワールプリンセス』、そして軽快なポリゴン表示でユーザーの度肝を抜いた『ジオグラフシール』を収録している。

収録されるデモ版についてはタイトルを追加し、最終的に『ナイアス』『アクアレス』『ジオグラフシール』と増えた。

©D4Enterprise Co.,Ltd

© 2023 BEEP All rights Reserved. / EXACT

なお各製品の予約者へは、別途メールでも発売延期について報告するという。各製品の詳細は確定次第、販売サイトやSNSにて告知するとのことなので、そちらもあわせてチェックしてほしい。

同社は少しでも早く製品を届けられるよう努めていくとのこと。製品到着や詳細がわかるまで、期待して待とう。

【ゲーム情報】

タイトル:Wizardry Legacy -BCF,CDS & 8-

ジャンル:RPG

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:PC

発売日:2024年6月下旬より順次発送開始

価格:1万6500円

タイトル:ドラゴンスレイヤークロニクル(Windows11対応版)

ジャンル:RPG

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:PC

発売日:2024年10月下旬発売

価格:1万4080円

タイトル:ソーサリアンコンプリートプラス

ジャンル:アクションRPG

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:PC

発売日:2024年10月下旬予定

価格:1万4080円

タイトル:EXACT PERFECT COLLECTION -1990~1994- for Windows

ジャンル:バラエティ

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:PC

発売日:2024年発売予定

価格:1万4080円