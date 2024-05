ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は5月17日、PC(Steam/Epic Games Store)版『Ghost of Tsushima Director's Cut』を発売した。価格は7590円となる。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2215430/Ghost_of_Tsushima_DIRECTORS_CUT/

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/ghost-of-tsushima

・PC版ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=viQ4GSqGa-c

PC版の特徴

・ゲーム本編、追加ストーリー「壹岐之譚」、オンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」を完全収録。クロスプレイに対応し、Windows PCで「Legends/冥人奇譚」を遊ぶプレイヤーはPlayStation 5とPlayStation 4両方のプレイヤーとチームを組み、ゲーム内のボイスチャットでコミュニケーションを取れる。

※「Legends/冥人奇譚」モードをプレイするにはPlayStation Networkアカウントへのサインインが必要です。

※発売日時点では「Legends/冥人奇譚」のクロスプレイ機能はベータ版となり、後日アップデートによりさらなる拡充が行われる予定です。

・フレームレート上限解放と、高性能PCからポータブルゲーミングPCにいたるまで数多くのハードウェアに対応した幅広いグラフィックオプションで『Ghost of Tsushima』の世界を体験しよう。

※対応するPCとディスプレイが必要です。

・21:9のウルトラワイドと32:9のスーパーウルトラワイド、さらには48:9のトリプルモニターにも対応。細部のアクションまで見逃さずに楽しめる。

※対応するPCとディスプレイが必要です。

・NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 3、Intel XeSSなどのテクノロジーでアップスケーリングとフレーム生成が向上。NVIDIA Reflexと画像品質を向上するNVIDIA DLAAにも対応。

※対応するPCとグラフィックカードが必要です。

・日本語音声に合わせたリップシンクで、より自然な体験を。それを可能にするのはPCのリアルタイムレンダリングだ。

・有線接続したDualSenseワイヤレスコントローラー操作と、マウスとキーボードでフルカスタマイズ可能な操作を楽しめる。

・臨場感を高めるDualSenseワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックで、剣の振動を感じながら戦いを極めよう。

・アダプティブトリガーの抵抗を利用して弓の精度を高めよう。

※ゲームのDualSenseワイヤレスコントローラー機能をすべて利用するには有線接続が必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Tsushima Director's Cut

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:配信中(2024年5月17日)

価格:7590円

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC. Ghost of Tsushima is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC in the United States and other countries.