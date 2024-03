ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は3月7日、PC(Steam/Epic Games Store)版『Ghost of Tsushima Director's Cut』の発売日や詳細情報をPlayStation Blogにて公開した。本作の発売日は2024年5月17日、価格は7590円。

▼紹介トレーラー(英語版)

https://www.youtube.com/watch?v=EzWBNwhb870

『Ghost of Tsushima Director’s Cut』のPC版には、ゲーム本編、追加ストーリー「壹岐之譚」、オンライン協力プレイモード「Legends/冥人奇譚」が含まれている。また、ウルトラワイドディスプレーに対応しており、広大な大地や史跡をまるで映画館にいるかのような感覚で楽しめる。

さらに、最新のパフォーマンス向上技術を取り入れており、コントローラーのサポートも充実しているという。推奨スペックなどについては、SteamもしくはEpic Games Storeの製品ページで確認してほしい。

なお、本作を予約購入すると、発売日に下記のアイテムを早期アンロックできる。本作が気になる人は、ウィッシュリストの追加や予約購入をしてみてはいかがだろうか。

・New Game+の馬

・旅人の装束

・獏の店で入手できる壊れた鎧の染色

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Tsushima Director's Cut

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

配信:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:2024年5月17日予定

価格:7590円

©2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Sucker Punch Productions LLC. Ghost of Tsushima is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC in the United States and other countries.