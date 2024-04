ユービーアイソフトは4月10日、Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect)向けアクションアドベンチャー『スター・ウォーズ 無法者たち』の発売日を発表した。また、ストーリートレーラーも公開している。

本作の発売は、2024年8月30日。価格は、スタンダードエディションのXbox Series X|S版が9800円、PlayStation 5/PC版が9790円となる。ほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

<『スター・ウォーズ 無法者たち』ストーリートレーラー>

URL:https://youtu.be/3SkaChmzy7g?si=CF_bQ8Y8bHyGV_8l

本作はLucasfilm Gamesと協力して開発中の「スター・ウォーズ」シリーズ初のオープンワールドゲーム。サブスクリプションサービスUbisoft+の加入者、ゴールドエディションおよびアルティメットエディションの購入者は、発売3日前よりアーリーアクセスが可能だ*。

また、発売日前の早期購入特典として、ケイのスピーダーや宇宙船「トレイルブレイザー」のコスメティックを含む「ケッセル・ランナー」ボーナスパックが用意されている**。

『スター・ウォーズ 無法者たち』では、ずる賢い悪党ケイ・ヴェスと相棒ニックスが銀河系で成り上がるチャンスを探し求めていく。本作の舞台は、「スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲」と「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」の中間にあたる時期。

その時代の銀河系は、反乱によって帝国の支配が乱され、裏社会は繁栄を極めていた。ケイが腕のある盗賊として名が知られてくると、新たな犯罪シンジケート「ゼレク・ベシュ」のリーダーであるスリロの目に留まり、ケイの首には懸賞金をかけられる。

自由を賭けた一か八かの勝負を持ち掛けられたケイとニックスは、銀河中の裏社会を渡り歩き、パイク・シンジケート、ハット・カルテル、アシェガ・クラン***、クリムゾン・ドーンなど数々の悪評高い犯罪シンジケートからの評判を高め、任務完遂への支援を取り付けることになる。

クリエイティブディレクター Julian Gerighty氏 「真の自由を求めて、ケイとニックスはしたたかに裏社会とアウター・リムを旅します。シンジケートから仕事を請け負ったり、脅威的な相手に立ち向かったり、時には帝国の支配から逃れたり、熟練の無法者たちを船員としてクルーに迎えたりして、銀河系史上最大の窃盗を成功させるべく奔走します。」

Lucasfilm Games ヴァイスプレジデント Douglas Reill氏 「『スター・ウォーズ 無法者たち』では、未探索である銀河系の秘宝、つまり裏社会の黄金時代を謳歌していた悪党たちの活躍を、ファンの皆様に体験してもらいます。Massive Entertainmentが、オープンワールドにシリーズを象徴する要素と新たな要素の両方を盛り込んで「スター・ウォーズ」の新たな側面を描きだそうとする情熱に感銘を受けました。」

ケイとニックスは、強奪を成し遂げるために必要な資源やクルーを求めて銀河系を旅する。道中では、カント・バイト、キジーミ、タトゥイーン、アキヴァ、風の吹き荒れるトーシャーラ***など、「スター・ウォーズ」でおなじみの惑星から本作で新たに登場する惑星を訪れることに。

賑やかな都市やカンティーナを訪れたり、広大な土地をスピーダーで駆け抜けたり、宇宙の荒野を宇宙船「トレイルブレイザー」で駆け巡ることが可能だ。

事態が難航し帝国などの敵に遭遇した際は、「トレイルブレイザー」の機能を最大限活用して、敵を追跡、回避、そして攻撃しスリルのある空中戦で優位に立とう。

『スター・ウォーズ 無法者たち』は、Ubisoft Storeや各販売店にて予約を受け付け開始。早期購入特典として、各エデイションには「ケッセル・ランナー」ボーナスパックが付随する。

サブスクリプションサービスUbisoft+の加入者、ゴールドエディションおよびアルティメットエディションを購入した人は、発売3日前よりアーリーアクセスが可能だ*。本作の詳細は公式サイトを確認してほしい。

*発売(2024年8月30日)の3日前よりゲームをプレイ可能。デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

**特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

***アシェガ・クラン、トーシャーラ:Massive EntertainmentとLucasfilm Gamesが共同で制作。

【ゲーム情報】

タイトル:スター・ウォーズ 無法者たち

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect)

発売日:2024年8月30日予定

価格:

PS5/PCスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスダンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万1800円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5版のみ。

CERO:C(15才以上対象)

【収録内容】

【スタンダードエディション】

・ゲーム本編

【ゴールドエディション】

・ゲーム本編

・シーズンパス(追加ストーリーDLCx2/限定ミッション「ジャバの計略」、「ケッセル・ランナー」キャラクターパック)

・発売日3日前のアーリーアクセス

【アルティメットエディション】

・ゲーム本編

・シーズンパス(追加ストーリーDLCx2/限定ミッション「ジャバの計略」、「ケッセル・ランナー」キャラクターパック)

・発売日3日前のアーリーアクセス

・「サバック・シャーク」バンドル(ケイ/ブラスター/ニックス/スピーダー/トレイルブレイザーのコスメティック)

・デジタルアートブック

