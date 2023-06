ユービーアイソフトは6月12日に配信されたデジタルイベント「Xbox Games Showcase」にて、Lucasfilm Gamesとの協力によって、「スター・ウォーズ」を題材にしたゲームとして初のオープンワールドを採用した『Star Wars Outlaws』の発売が決定したと発表。

対応プラットフォームは、PlayStation 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Connect)。発売日と価格は未定だ。

また、日本時間2023年6月13日2時より配信されるUbisoft Forwardでは、『Star Wars Outlaws』のゲームプレイ映像が公開されるとのこと。あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

・『Star Wars Outlaws』 公式世界初公開トレーラー

https://youtu.be/ymcpwq1ltQc

・Ubisoft Forward

https://www.youtube.com/embed/ojXzNi1JFlA

Massive Entertainmentが開発を主導する(※)『Star Wars Outlaws』では、「スター・ウォーズ エピソード 5/帝国の逆襲」と「スター・ウォーズ エピソード 6/ジェダイの帰還」の中間にあたる時期の銀河系を舞台に、オリジナルストーリーが展開。銀河帝国が反乱同盟軍を追い詰める中、裏社会の犯罪組織は繁栄を極める。

※そのほかの開発スタジオ︓Ubisoft Annecy, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Shanghai, Toronto, Paris

ハンバリー・ゴンサレスさんが演じる、ずる賢いKay Vessと、ディー・ブラッドリー・ベイカーさん演じる、Kayの相棒Nixは、アウター・リム史上最大の窃盗を試みる。新たな人生を始めるための術を求め、プレイヤーはKayとNixとして犯罪組織と戦い、盗み、巧妙に立ち回ることで、銀河系の最重要指名手配犯の仲間入りをすることになる。

Massive Entertainment クリエイティブディレクター Julian Gerighty 氏コメント 「初めてのオープンワールドでの「スター・ウォーズ」の構想を始めた時、舞台となる場所と時を検討したところ、悪党の旅が最適だと直ぐに思い至りました。

無法者たちは、銀河帝国の支配下で生活してはいますが、裏社会はこの混乱に乗じようとしている人々に対して常に開かれていることを考えれば、ここで成功することもできます。

新たな悪党が名を上げるための時は熟し、Kay Vessは星の運命に導かれようとしています。」

Lucasfilm Games ヴァイスプレジデント Douglas Reilly 氏コメント 「『Star Wars Outlaws』では、「スター・ウォーズ」初のオープンワールドゲームをお届けできることを嬉しく思います。

Massive Entertainmentの才能あるチームと密接に連携しており、細部までこだわった豊かな世界を創造するにあたって、長年の経験を持つチームのおかげで、ファンの皆さんにこれまでにない悪党のファンタジーを体験していただけることを楽しみにしています。」

【ゲーム情報】

タイトル:Star Wars Outlaws

ジャンル:オープンワールドゲーム

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/Windows PC(Ubisoft Connect)

発売日:2024年予定

価格:未定

CERO:審査予定

©2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries. STAR WARS TM & © 2023 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft TM & © 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.