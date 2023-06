ユービーアイソフトは6月13日、Lucasfilm Gamesとの協力によって開発中の『Star Wars Outlaws』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Ubisoft Connect)]のゲームプレイを、UbisoftForwardにて初公開した。本作の発売時期は2024年予定、価格は未定だ。

『Star Wars Outlaws』ゲームプレイ

URL:https://youtu.be/c7K2TA0bBpY

本作では、「スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲」と「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」の中間にあたる時期の銀河系を舞台とするオリジナルストーリーでプレイヤーを「スター・ウォーズ」の世界へと誘う。

その時代は銀河帝国が反乱同盟軍を追い詰める中、裏社会の犯罪組織シンジケートが繁栄を極めている。主人公のずる賢い悪党ケイ・ヴェス(英語版演者:ハンバリー・ゴンサレスさん)と相棒ニックス(英語版演者:ディー・ブラッドリー・ベイカーさん、「スター・ウォーズ: バッド・バッチ」出演)は、外縁星系群、つまりアウター・リム・テリトリー史上最大の窃盗を試みる。

プレイヤーは新たな人生を始めるための術を求めるケイとニックスとして犯罪組織と戦い、盗み、巧妙に立ち回ることで、銀河系の最重要指名手配犯へと成りあがっていく。

ケイと相棒のニックスは、惑星アキヴァの湿ったジャングルからトーシャーラの風吹くサバンナと、「スター・ウォーズ」でおなじみの惑星から本ゲームで登場する新たな惑星まで、銀河系中を探索する。

賑やかな都市やカンティーナを訪れたり、広大な土地をスピーダーで駆け抜けたり、宇宙の荒野を宇宙船トレイルブレイザーで進んだりすることが可能だ。

また、トレイルブレイザーを操縦して、帝国などの敵とスリルのあるドッグファイトが楽しめる。敵を追跡、回避、そして攻撃する空中戦に参戦することも可能だ。

ケイとニックスはステルスやガジェットを使って、気づかれずに貴重品を回収する、敵の注意をそらす、ブラスターを使った戦闘をするなどの複雑な状況でもうまく立ち回ることができる。

さらに、旅の中ではJay Rinconさんが演じる百戦錬磨のドロイド「ND-5」などの無法者たちと協力することも。ゲーム内では貴重品を盗む、秘密の場所に侵入、敵を出し抜くといったすべての選択が、絶え間なく変化するプレイヤーの評判に影響していく。リスクを背負う覚悟があれば、銀河はチャンスにあふれている!

【ゲーム情報】

タイトル:Star Wars Outlaws

ジャンル:オープンワールドゲーム

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Ubisoft Connect)

発売日:2024年予定

価格:未定

CERO:審査予定

©2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries. STAR WARS TM & © 2023 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Developed by Ubisoft. Ubisoft TM & © 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.