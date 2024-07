ユービーアイソフトは7月30日、『スター・ウォーズ 無法者たち』と『アサシン クリード シャドウズ』をドイツのケルンで開催するgamescomに出展すると発表。Hall 6.1のユービーアイソフトブースでは、作品をテーマにしたフォトスポットの設置や物販を予定している。gamescomの開催期間は、2024年8月21日~8月25日まで。

『スター・ウォーズ 無法者たち』は100台の試遊台を用意。2024年8月30日の発売に先駆け、ミッションの1つを試遊可能だ。また、ブース見学用のSpectator Areaも用意している。(※)

※入場は16歳以上のみ。

『アサシン クリード シャドウズ』では、400人が観覧できるシネマ形式の会場でプレゼンテーションを実施。2人のメインキャラクターである奈緒江と弥助の異なるプレイスタイルを臨場感あふれる会場で確認できる。

HansaringのXperionでは、『レインボーシックス シージ』および『エックスディファイアント』のコンテンツを予定。2024年8月23日にはgamescomの一環としてR6 Combine Finaleが開催され、ヨーロッパを代表する2チームが賞金2万ユーロをかけて激突する。

会場では基本プレイ無料のアーケードシューター『エックスディファイアント』の試遊エリアも用意している。

Hall 6.1のユービーアイソフトブースでは、フォトグラファーがコスプレイヤーを待っており、期間中「アサシン クリード」ブースにて無料で写真撮影が可能。また「アサシン クリード」のコスプレで来場した場合は、写真を投稿して#AssassinsCreedCosplayContestに参加できる。

ユービーアイソフトのブースはホール06.1|B020-C021およびC011-B010に位置し、2024年8月21日から25日の期間中、来場者を待っているという。もし会場に訪れる機会があったら、立ち寄ってみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:スター・ウォーズ 無法者たち

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect)

発売日:2024年8月30日予定

価格:

PS5/PCスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスダンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万1800円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5版のみ。

CERO:C(15才以上対象)

タイトル:アサシン クリード シャドウズ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC[Epic Games Store/Ubisoft Store/Mac(Mac App Store)]/iPad

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:2024年11月15日予定

※ゴールドエディション/アルティメットエディション/コレクターズエディションはアーリーアクセスで3月12日から発売またはプレイ可能。

価格:

PS5/PC/Macスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスタンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万8100円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:3万4980円(パッケージ版)

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

※コレクターズエディションはPS5版のみ。

CERO:審査予定

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.