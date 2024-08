ユービーアイソフトは8月30日、Lucasfilm Gamesとの共同で制作された『スター・ウォーズ 無法者たち』を、Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect)向けに発売。価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記を確認してほしい。

『スター・ウォーズ 無法者たち』PCゲームプレイトレーラー

Massive Entertainmentが開発を手掛けた本作では、「スター・ウォーズ/帝国の逆襲」と「スター・ウォーズ/ジェダイの帰還」の間の出来事を描いたオリジナルストーリーが展開され、かつてない「スター・ウォーズ」の世界を楽しめる(※1)。

この期間は、銀河帝国が反乱同盟軍の根絶を目指すなか、裏社会は力を増している。ずる賢い悪党ケイ・ヴェスと相棒のニックスを操作し、アウター・リム史上最大規模となる強奪計画に挑もう。

新たな人生のスタートを切るため、ケイとニックスは戦い、盗み、犯罪シンジケートを出し抜き、銀河の最重要手配犯へと成りあがっていく。

ケイとニックスを操作して、あらゆる状況で優位に立ち振る舞おう。ステルスやガジェットを駆使して戦闘で優位に立つ、ニックスを使って敵の注意をそらす、ブラスターで戦闘を繰り広げるなど、道を切り開こう。決死の強奪作戦を成功させるため、ケイとニックスはさまざまな無法者たちと手を組むことになる。その中でもドロイドのND-5は幾多の戦闘を経験してきた。

ケイのすべての行動が各シンジケートとの関係に影響を与え、ケイの評判を左右する。そのため高価な品を盗み、秘密の施設へ潜入し、敵を出し抜く際に、常に慎重な判断をくださなければならない。

強奪作戦に必要なリソースとクルーを集めるため、ケイとニックスは銀河を駆け巡り、カント・バイト、キジーミ、タトゥイーン、アキヴァ、風の吹き荒れるサバンナであるトーシャーラ(※2)など、シリーズを代表する惑星から新たな舞台まで、さまざまな場所を訪れる。活気に満ちた街やカンティーナに立ち寄り、広大な大地をスピーダーで走り抜け、宇宙空間ではスターシップ「トレイルブレイザー」を操り探索しよう。

窮地に立たされた時も、「トレイルブレイザー」で敵を追い、かわし、攻撃を仕掛け、帝国やそのほかの敵とのスリリングなドッグファイトで優位に立つこともできる。

なお、ASCII GAEMSでは本作のレビュー記事を掲載中。こちらもチェックしてほしい。

『スター・ウォーズ 無法者たち』 日本語版声優

『スター・ウォーズ 無法者たち』は、全テキストの日本語ローカライズに加え、日本語フルボイス付きで発売。若き無法者、ケイ・ヴェスの声は山口立花子さん、ドロイドの相棒ND-5の声は奥田寛章さんが担当し、悪名高きスリロ役は藤井啓輔さんが務める。詳細なキャストリストは下記を確認してほしい。

https://news.ubisoft.com/ja-jp/article/r7wpjcZHfEeb9W5PH4c5i

ソーシャルキャンペーン実施中!

2024年9月2日までの期間中、ニックスのぬいぐるみとステッカーセットのギフトセットを5名、ステッカーセットが10名に当たるキャンペーンを実施。キャンペーンには、以下の方法にて参加できる。規約詳細はhttps://ubi.li/rw2Id(英語ページ)を確認しよう。

●Ubisoft Japanの公式Xアカウント(@Ubisoft_Japan)をフォロー

●キャンペーンの告知ポストをリポスト ※お一人様一回のみご応募いただけます

https://x.com/UBISOFT_JAPAN/status/1827903803498086404

各エディション収録内容

『スター・ウォーズ 無法者たち』スタンダードエディションはUbisoft Storeおよび小売店にて9790円で販売中。サブスクリプションサービスUbisoft+でもプレイ可能だ。それぞれのエディションの収録内容は以下の通り。

●スタンダードエディション

・ゲーム本編

●ゴールドエディション

・ゲーム本編

・シーズンパス

・アルティメットエディション

・ゲーム本編

・シーズンパス

・「サバック・シャーク」バンドル:ケイ、ニックス、ケイのブラスターとスピーダー、宇宙船「トレイルブレイザー」用のコスメティック

・「ならず者の侵入者」バンドル:ケイ、ニックス、ケイのスピーダー、宇宙船「トレイルブレイザー」用のコスメティック

・デジタルアートブック:ゲームのコンセプトアートとビジュアル集。ユニークなシネマティックストーリーボード

・コスメティックバンドル2種(ストーリーパック第2弾配信時)

シーズンパス(ゴールドエディションおよびアルティメットエディションに付属)

●限定ミッション「ジャバの計略」

ゲーム本編にも登場するジャバ・ザ・ハットには全プレイヤーが出会えるが、シーズンパス所有者は、悪名高いハット・カルテルの追加クエストに挑戦可能。強奪作戦のクルーを集めていたケイは、ジャバ・ザ・ハットから仕事を依頼されることに。ND-5が数年前にジャバから借金をしており、ジャバはその回収にやって来たのだ。

●「ケッセル・ランナー」キャラクターパック

ならず者のケイ・ヴェスと相棒のニックス用の衣装が含まれる。

●ストーリーパック「スター・ウォーズ 無法者たち:Wild Card」 – 2024年秋配信(※3)

ケイは高額賞金を懸けたカードゲーム「サバック」のトーナメントに潜入することを命じられる。そこで悪名高きギャンブラーであるランド・カルリジアンに遭遇したケイは、トーナメントの裏でもう一つのゲームが進行していることを悟る。

こちらのストーリーパック第1弾リリース時、所有者は「Hunter’s Legacy」バンドルと「Cartel Ronin」バンドルを受け取れる。これらのバンドルには、ケイとニックスの追加衣装や、ケイのスピーダーと宇宙船(トレイルブレイザー)に使えるコスメティックアイテムが含まれる。

●ストーリーパック「スター・ウォーズ 無法者たち:A Pirate’s Fortune」 – 2025年春配信(※3)

本人を差しおいてトレイルブレイザーの評判だけが広まるなか、ケイは冷酷な海賊団との因縁に片をつけようとするベテラン海賊、ホンドー・オナカーと遭遇する。

※1.開発パートナー:Ubisoft Annecy、Bucharest、Chengdu、Milan、Montpellier、Paris、Redlynx、Shanghai、Stockholm、Toronto

※2.Massive EntertainmentとLucasfilm Gamesが共同で創作。

※3.ストーリーパックは単体での購入も可能です。

【ゲーム情報】

タイトル:スター・ウォーズ 無法者たち

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PlayStation 5/PC(Ubisoft Connect)

発売日:発売中(2024年8月30日)

価格:

PS5/PCスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスダンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万1800円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPS5版のみ。

CERO:C(15才以上対象)

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM 2024 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.