インティ・クリエイツは4月4日に配信した情報発信番組「ガンヴォルト情報局第75回(特別延長回)」内にて、新規タイトル『ロロパズミクス』の緊急発売を発表。

本作は、ランダムに出現するRoRo玉を落として、同じ種類のRoRo玉同士をくっつけて大きく育てるマージ系パズルゲーム。オンラインランキングにも対応している本作は、どんどんRoRo玉を成長させて高スコアを目指すのが目的となる。

また、ある一定のスコアを超えるとBGMとして再生できる“RoRoが唄う歌”を、最大19曲まで集められる(それ以外にBGM1曲も)。

まずは本日2024年4月5日にNintendo Switch版が配信開始しており、価格は394円となる。2024年4月18日までは10%オフの354円で購入可能だ。

・マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000079466.html

さらに、PC(Steam)版を2024年4月19日、PlayStation 5/PlayStation 4版を2024年4月26日にそれぞれ発売予定。価格は全プラットフォーム共通となる。

サイバーディーヴァRoRoが歌うカンタン爽快パズルゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。

紹介映像

・YouTube

https://youtu.be/oKDh_wBygM8

・ニコニコ動画

https://www.nicovideo.jp/watch/so43615730

キャラクター紹介

RoRo(ロロ) CV:峯田茉優さん

“希望の歌姫”とも呼ばれるバーチャルアイドル。ちょっぴり勝気でボーイッシュな女の子。実は“バトルポット”と呼ばれるボール状のロボットが変身した姿。

自分の歌を動画配信するのが趣味で、最近は歌以外にも色々な企画にチャレンジ中だとか。

基本ルール

ルールはカンタン。上からRoRo玉(ロロだま)を落として、同じ見た目のRoRo玉同士をくっつけるだけ。くっつけたRoRo玉は一段階大きく“成長”する。

上に引かれたラインからはみ出さないように注意して、できるだけたくさんRoRoを成長させていこう!

RoRo玉の成長一覧

RoRoにはこれより上の成長もあるらしい……。その姿はキミ自身の目で確かめよう!

歌を集めよう!

RoRoをたくさん成長させてスコアが1600を超えると、RoRoの歌をゲット。手に入れた歌はいつでも切り替えられるから、お気に入りの曲と一緒にパズルゲームを楽しもう。

楽曲数は全20曲

RoRoの歌は「白き鋼鉄のX(イクス)」シリーズから18曲と、新曲「ピカピカのわっふ♪」の計19曲をゲームループ版で収録。

さらに「白き鋼鉄のX(イクス)THE OUT OF GUNVOLT」からゲームBGM「明日を拓く剣」をおまけ収録している。

■収録楽曲一覧

・ピカピカのわっふ♪

・白銀の約束(プロトコル)

・リアルダイアリー

・オリジナルコード

・キミとエクスプロージョン

・ぼくたちのシンパシー

・3.2.1.0

・ストレス☆アラーム

・記憶(メモリ)解放MIAOU

・大祓(イグナイター)

・レゾンデートル

・命題:>(コマンドプロンプト)

・愛のありか

・好奇心イコール可能性!

・つなげて新世界

・あいうえおまじない

・秒読みスタートダッシュ!

・もうひとりじゃない

・鎮花祭(エグゾシス)

・明日を拓く剣

オンラインスコア対応

スコアはオンライン対応。全国のプレイヤーとベストスコアを競い合おう。

【ゲーム情報】

タイトル:ロロパズミクス

ジャンル:パズルゲーム

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

Switch版:発売中(2024年4月5日)

PC(Steam)版:2024年4月19日予定

PS5/PS4版:2024年4月26日予定

価格:394円(ダウンロードのみ)

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.