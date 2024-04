インティ・クリエイツは、ランダムに出現するRoRo玉を落として、同じ種類のRoRo玉同士をくっつけて大きく育てるマージ系パズルゲーム『ロロパズミクス』をPlayStation 5/PlayStation 4で配信開始した。価格は394円。

本作はオンラインランキングに対応。また、ある一定のスコアを超えるとBGMとして再生できる“RoRoが唄う歌”を、なんと最大19曲まで集められる(それ以外にBGM1曲もアリ)。

サイバーディーヴァRoRoが歌うカンタン爽快パズルゲームをプレイして、トロフィーコンプを目指そう!

PlayStationストアはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010729

【ゲーム情報】

タイトル:ロロパズミクス

ジャンル:パズルゲーム

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:

Switch版:配信中(2024年4月5日)

PC(Steam)版:配信中(2024年4月19日)

PS5/PS4版:発売中(2024年4月26日)

XSX|S/Xbox One版:2024年5月24日予定

価格:394円(ダウンロードのみ)

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.