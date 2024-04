インティ・クリエイツは4月19日、Nintendo Switchで配信中のマージ系パズルゲーム『ロロパズミクス』について、PC(Steam)版の配信開始を発表。価格は394円となる。2024年5月2日までは10%オフの354円で購入可能だ。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2838930/_/

また、2024年5月24日にはXbox Series X|S/Xbox One版の配信も決定。対応プラットフォームを拡大する本作を、遊んでみてはいかがだろうか。

さらに、本作のテーマソング「ピカピカのわっふ♪」のミュージックビデオも公開。あわせてチェックしよう。

テーマソング「ピカピカのわっふ♪」のMVを公開

《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRoが歌う『ロロパズミクス』のテーマソング「ピカピカのわっふ♪」のミュージックビデオを公開。

「僕!僕!僕のターン♪」全力全開チャージで明日を迎えに行こう!《電子の謡精(サイバーディーヴァ)》RoRoが元気に歌う最新楽曲をぜひ視聴してほしい。

・YouTube

https://youtu.be/6VBNY4mQfyM

・ニコニコ動画

https://www.nicovideo.jp/watch/so43677388

【ゲーム情報】

タイトル:ロロパズミクス

ジャンル:パズルゲーム

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Steam)

配信日:

Switch版:配信中(2024年4月5日)

PC(Steam)版:配信中(2024年4月19日)

PS5/PS4版:2024年4月26日予定

XSX/Xbox One版:2024年5月24日予定

価格:394円(ダウンロードのみ)

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.