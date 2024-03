インティ・クリエイツは3月21日、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのリズムゲーム『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、第一期DLCの最後となる「ソングパック⑤」を配信した。DLC単体の価格は500円となる。

本パックは、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズのゲーム内で使用された楽曲からモルフォとシアンの楽曲が4曲セットになったパックだ。

DLC名:ソングパック⑤ モルフォ ♪櫻華爛漫♪青写真-Cyanotype-♪空白書板♪輪廻 邂逅

配信日:配信中(2024年3月21日)

価格:500円

※2024年2月15日に発売されたパッケージ版にはインストール済みとなっています。

プレイ映像「櫻華爛漫」も公開中!

『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』は、歌姫たちのミュージックビデオを背景にプレイする以外にも、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズの映像を背景にプレイすることで、歌姫の楽曲とともにシリーズの軌跡を辿ることができる。

その中から、第1期DLCソングパック⑤に含まれる《電子の謡精》(サイバーディーヴァ)モルフォの楽曲、「櫻華爛漫」に乗せて軌跡を辿るプレイ映像を公開中。

プレイ映像は、難易度がEASY、NORMAL、HARD、EXPERTと、どんどん上がって行くので、プレイする際の予習として活用してみよう。

プレイ映像「櫻華爛漫」はこちら

https://youtu.be/YKuBAKgcrQ4

情報配信番組“ガンヴォルト情報局 第74回”配信決定!

2024年3月28日21時から配信予定の“ガンヴォルト情報局 第74回”は、『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律』の情報をMCのIKKANさん、そして、レギュラーの櫻川めぐさん(モルフォ役)が送る最後の配信となる。最新情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定なので、ぜひチェックしてみよう。

番組名:ガンヴォルト情報局 第74回

日時:2024年3月28日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)

出演:櫻川めぐさん(S)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/Iz15rUmGTR0

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344656368

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.