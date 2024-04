インティ・クリエイツは4月4日、「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズに登場する歌姫が歌う楽曲をリズムゲームで楽しめる『GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)』について、第二期DLC「ソングパック⑦ RoRo」を配信したと発表。

本作のプラットフォームは、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)。DLC単体の価格は500円だ。

なお、第2期DLCは、2024年3月28日~4月4日の2週間連続で全2種を発売。本パックは、その2つめとなる。

※ソングパックの番号は第一期からの通算番号です。

DLC名:ソングパック⑦ RoRo ♪キミとエクスプロージョン♪ストレス☆アラーム♪あいうえおまじない♪ピカピカ

配信日:配信中(2024年4月4日)

価格:500円

「白き鋼鉄のX(イクス)」シリーズのゲーム内で使用されたRoRoの楽曲と、今作で追加されるRoRoの新曲が4曲セットになったパック。このコンテンツを購入すると、以下の4曲がゲーム内で遊べる。

【ゲーム情報】

タイトル:GUNVOLT RECORDS 電子軌録律(サイクロニクル)

ジャンル:リズムゲーム

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo SwitchとPlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年2月15日)

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:1980円

CERO:B(12才以上対象)

