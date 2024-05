【無料ゲーム】アマゾン「Prime Gaming」2024年5月の特典は盛りだくさん！

アマゾンは5月2日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる5月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通りだ。

●5月2日

・「トゥームレイダー ゲームオブザイヤー エディション」(GOG Code)……2013年に発売され人気を博したリブート版「トゥームレイダー」に、オンラインサバイバルパックやシングルプレイモード用の追加コスチュームなど、複数のDLCをセットにしたデラックス仕様。ファン必見の作品だ。

・「LEGO STAR WARS III: The Clone Wars」(GOG Code)……お馴染みレゴのキャラクターと人気SF作品スター・ウォーズのコラボ作品。20以上のストーリーベースのミッションを通して、「スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ」の世界を体験しよう!

●5月9日

・「Dark City: International Intrigue」(Amazon Games App)……ニューヨーク市全域で発生した謎の火災に挑む敏腕刑事のアガサ。だが、この火災はただの始まりにすぎなかった。世界の都市を巡り、パズルを解いてアイテムを探しながら、胸が躍るような陰謀の物語に飛び込もう。

・「Fallout 3: Game of the Year Edition」(GOG Code)……人気の「Fallout」シリーズから、2008年にもっとも高い評価を受けたFallout 3: Game of the Year Editionが5月の無料作品として登場。本作はFallout 3と5つのゲームアドオンパックすべてをセットにした豪華版となっている。Prime Videoで公開中のドラマ版と一緒に楽しみたい作品だ。

・「Nine Witches: Family Disruption」(Amazon Games App)……時は1944年10月。ノルウェーの田舎町サンデーでは住民達を不安に陥れる奇妙な出来事が起こっていた。大学教授やその助手を操り、古代の謎を解き明かす、暗いユーモアとオカルトに満ちた冒険の旅に出掛けよう。

・「Electrician Simulator」(Epic Games Store)……電気技師となって仕事の基本を学べる教育系ゲーム作品。コンセントの設置や壊れた家電の修理、電球の交換から配線まで、さまざまな作業をシミュレーションできるのが魅力だ。現実と同様、二重チェックも忘れずに。ヨシッ!

●5月16日

・「100 Doors Games: Escape from School」(Legacy Games Code)……主人公は学校に閉じ込められた少女ミア。学校から出るには、パズルやなぞなぞを解き、隠されたオブジェクトを見つけてドアの鍵を開けなければならない。閉ざされたドアは100以上。君は全部クリアできるか!?

・「The Forgotten City」(Amazon Games App)……2000年前の古代ローマ帝国を舞台に、時間を巻き戻す力を駆使して街に隠された謎を解き明かす作品。ストーリーを引き立てるリアルな古代都市の街並みも要注目だ。

●5月23日

・「Spirits of Mystery: Whisper of the Past」(Amazon Games App)……本作は人気シリーズ「Spirits of Mystery」の1作品。ゲームシステムはアイテム探しパズルアドベンチャーだ。家族を救う旅の途中、長年隠されてきた暗い秘密と向き合うことになる主人公。果たして絆を取り戻すことができるのか、それとも愛する人達を永遠に失ってしまうのか、結末はプレイヤー次第だ。

Amazon Primeを契約中のユーザーは、上記の各作品をPrime Gamingのサイトから無料でプレーできる。