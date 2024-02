インティ・クリエイツは2月20日、Nintendo Switch/PC(Steam)向けアクションゲーム『九魂の久遠』について、敵となる「妖魔獣人」の情報を公開した。本作の発売日は、2024年5月30日予定。価格はパッケージ通常版が5280円、パッケージ限定版が9980円、ダウンロード版が4280円となる。

「妖魔獣人」は、クオンと同じく冥界に堕ちた動物たちが変身した姿。冥界の門の封印を解く「要石」を求めて冥界の各地を探索するクオンの前に立ちはだかる。

●ガルベストン(CV:山中 真尋さん)

現世で死に、冥界に堕ちたホオジロザメが変身した獣人。現世では「人喰いザメ」として大勢の人間を襲って食い殺し、それが原因で人間たちに駆除された。

大食漢だが、冥界の妖魔のまずさに辟易しており、うまかった人間たちをまた喰いたいがために現世への帰還を目指している。

登場ステージ:濁流樹海(だくりゅうじゅかい)

上流から流れる妖力豊富な大河の影響で、急激に成長し続ける濁流樹が荒れ狂う。先へ進むには濁流樹の間を渡っていくほかないが、根に降り立てば、たちどころに激流に押し流され、まともに進むことすら困難だろう。

●アリス(CV:若山 詩音さん)

現世で死に、冥界に堕ちたウサギが変身した獣人。飼い主の人間を盲目的に愛し、飼い主もまた自分のことを愛してくれている、自分が帰ってくるのを待ってくれていると信じていて、冥界から現世への帰還も「愛の試練」だと認識している。

しかし、切られた耳、血染めの脚、拾ったボタンで代用した目などの傷跡は、生前に受けたもののようだが……。

・登場ステージ:巨岩平原(きょがんへいげん)

上空から落下してくる巨岩が積み重なった、平原とは名ばかりの、起伏の激しい岩場。朽ちた巨岩に潜んで獲物を狙う妖魔も多い。

生放送番組「九魂通信」第弐回を実施

「九魂通信」はよみがえりアクション『九魂の久遠』の魅力や最新情報を、毎月最終水曜日に配信する情報発信番組。2024年2月28日20時からの“九魂通信”第弐回は、立ちはだかる敵「妖魔獣人」を深堀しつつ、死ねば死ぬほど強くなり、よみがえるというユニークなゲームシステムを持つ『九魂の久遠』の魅力を紹介していく。

番組にはレギュラーMCの武虎(たけとら)さんとクオン役の河村梨恵(かわむらりえ)さん、さらにゲストに『九魂の久遠』ディレクターの西沢智氏を迎えて実施する。

【番組情報】

番組名:九魂通信 第弐回

日時:2024年2月28日20時~

MC:武虎さん/河村梨恵さん(クオン役)

出演:西沢智氏(『九魂の久遠』ディレクター)

配信:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/-t0s7osbjqk

ニコニコ動画:https://live.nicovideo.jp/watch/lv344380041

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:2024年5月30日予定

価格:

パッケージ通常版:5280円

パッケージ限定版:9980円

ダウンロード版:4280円

CERO:C(15才以上対象)

