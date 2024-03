ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月15日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』のローンチトレーラーを公開した。

本トレーラーでは、主人公である浪人が「隠し刀」としてともに育てられた「片割れ」と対峙する様子などを、実写映像も交えて紹介。

本作ではプレイヤーの選択や、旅の途中で出会うキャラクターたちと紡がれる「因縁」によって、ストーリーがさまざまに展開するのが特徴。主人公と非常に大きな「因縁」を持ち、その関係がストーリーの背骨ともなる「片割れ」との様相を見てみてはいかがだろうか。

本作の発売日は、2024年3月22日予定。価格は、通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年3月22日

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.