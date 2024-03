ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月22日、PlayStation 5(PS5)用オープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』を、全国のPlayStation取扱店、各種ECサイト、PlayStation Storeにて販売開始した。

価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が8980円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が9980円となる。

『Rise of the Ronin』は激動の幕末を舞台に、坂本龍馬などの英雄たちとの因縁や、プレイヤーの選択によって物語が紡がれる。戦闘アクションは豊富な武器や流派があり、鉤縄などを組み合わせた動きはシンプルながらも奥深い。

また、滑空装置の“阿鼻機流(あびきる)”や馬などを利用し、横浜、京都、江戸の広大なオープンワールドを探索できる点も本作の醍醐味だ。

2024年3月17日に開催した完成披露イベントのレポートもあわせてチェックしてもらいたい。

■『Rise of the Ronin』ダウンロード版製品ページ

・通常版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINEDITEDGAME1

・デジタルデラックス版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA17823_00-RONINDDELUXE0001

・『Z version』通常版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINFULLGAME001

・『Z version』デジタルデラックス版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-PPSA04542_00-RONINDDELUXE0001

■『Rise of the Ronin』公式サイト紹介キャラクター、出演声優

坂本龍馬(CV:武内 駿輔さん)

桂小五郎(CV:子安 武人さん)

久坂玄瑞(CV:福山 潤さん)

井伊直弼(CV:菅生 隆之さん)

村山たか(CV:園崎 未恵さん)

勝海舟(CV:山路 和弘さん)

マシュー・ペリー(CV:木下 浩之さん)

ラザフォード・オールコック(CV:青山 穣さん)

ジュール・ブリュネ(CV:大塚 芳忠さん)

また、PlayStation公式YouTubeチャンネルでは、本作の魅力を紹介するさまざまな映像が公開中。購入の参考に、チェックしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年3月22日)

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.