ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月25日、PlayStation5向けオープンワールドアクションRPG『Rise of the Ronin』のユーザープレイデータを公式ブログの「PlayStation Blog」で公開した。

公開したデータでは、「猫を100匹集めた人」や「壬生寺で倒幕、佐幕どちらについたか」、また「一度でも誰かと“比翼の契り”を結んだプレイヤー」の割合など、全世界の名も無き“浪人”がどのような選択をし、どのように幕末を生きているのか、確認できる内容になっている。

また同社の公式YouTubeチャンネルでは、今回の結果をハイライトで紹介する映像も公開中。あわせてチェックしてほしい。

▼動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=G_18Hj0KKnE&rco=1

なお、『Rise of the Ronin』は、現在体験版を配信中。体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐごとが可能だ。まだプレイしたことがないという人は、ひとりの浪人となって幕末の時代を自由に生き抜く本作の世界を、ぜひ体感してみよう。

●体験版はコチラ

▼PlayStation Blog該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/07/25/20240725-rotr/

【ゲーム情報】

タイトル:Rise of the Ronin

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年3月22日)

価格:

通常版:8980円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:9980円(ダウンロード版)

CERO:D(17才以上対象)

※CERO Z Version(18才以上対象)も同時発売。

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.